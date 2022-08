NEČAKANÝ ROZCHOD markizáckej hviezdičky a jojkárskeho herca: TAKTO k tomu došlo!

Obaja herci, ktorí svoju televíznu kariéru započali v Markíze, sa neskôr stretli v jojkársom seriáli Nemocnica. Dárius sa herectvu venuje už dlhé roky a začínal v divadle, kdežto Diana sa k tejto kariére dostala takpovediac náhodou, práve vďaka Pánovi profesorovi.

Zdalo sa, že nová práca pre televíziu Joj zaľúbencov ešte viac spojí. Ibaže opak je pravdou a pár išiel od seba. „Drahí kamaráti. Mám oznam, pretože sa mi to nechce riešiť každý deň s niekým novým. Rozišli sme sa s Dáriusom. Všetko je v pohode a sme kamaráti. Koniec hlásenia,“ napísala herečka a neskôr jej status Dárius prezdieľal a potvrdil, že je to naozaj tak a už viac netvoria pár. Dvojica pritom spolu vyzerala naozaj harmonicky, pre mnohých bola preto táto správa veľkým šokom.

Galéria fotiek (5) Zdroj: televízia Joj

To, že všetko neprebiehalo v priateľskom duchu tak, ako to tvrdia, nám napísal náš čitateľ, ktorý v anonymnom tipe tvrdil, že rozchod Diany a Dáriusa sa nedá nazvať práve harmonickým. Ako dôkaz pritom upozornil na to, že herec si na svojom Instagrame ponechal všetky spoločné fotografie, lenže Diana ich vymazala. Teda - až na jednu zabudnutú ešte z minulého leta.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram D.K.

My sme preto Dáriusa kontaktovali s otázkou, ako to s ich rozchodom bolo naozaj. „Boli sme spolu na krásnej dovolenke. Potom sme viedli dlhý rozhovor, zvažovali a dospeli sme k tomu, že viac ako páru nám to bude fungovať ako dobrým kamarátom. Je to tak a máme sa naozaj radi,” uviedol mladý herec, keď sme si overovali tvrdenie od čitateľa.

Jasnú odpoveď mal aj na spoločné fotografie, ktoré stále svietia na jeho Instagrame. „A prečo by som ich mal mazať?” opýtal sa prekvapene herec, ktorý zrejme na bývalú partnerku ťažké srdce nemá.