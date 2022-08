ŠOKUJÚCE správanie Britney Spears: Synovia si ju TAJNE NAHRÁVALI!

Brtiney Spears sa momentálne dostala do konfliktu so svojím bývalým manželom Kevinom Federlinom. Spor začal potom, čo Kevin povedal, že sa so speváčkou nechcú stretávať ich synovia napríklad aj kvôli tomu, ako sa prezentuje na sociálnej sieti Instagram.

Speváčka následne obvinila svojho exmanžela z toho, že ich deti vychovával v dome plnom marihuany. Ten dlho neváhal a rozhodol sa zverejniť šokujúce videá, ktoré zachytávajú veľmi zvláštne správanie speváčky k jej synom.

VIDEO: Kevin Federline zverejnil videa, ktoré jeho synovia tajne natočili, keď boli so svojou matkou Britney. Kliknutím na šípku vpravo sa vám spustí ďalšie video.

„Nemôžem sa nečinne prizerať tomu, ako sa útočí na mojich synov po tom, čím všetkým si prešli. Aj keď to veľmi bolí, ako rodina sme sa rozhodli zverejniť videá, ktoré chlapci natočili, keď mali 11 a 12 rokov. Toto nie je ani zďaleka to najhoršie na celej situácii. Klamstvá musia prestať. Dúfam, že z mojich chlapcov vyrastie niečo lepšie," napísal Kevin k videám.

Na tých je zachytené, ako Britney svojim synom vyčíta ich správanie. Vôbec sa pritom nebála použiť aj tie najostrejšie nadávky. Prvé video zachytáva chlapcov v ich izbe. Keď k nim matka prišla, snažili sa jej vysvetliť, že sa chystali ísť spať. To ju naštvalo a zvýšeným hlasom im povedala: „Je to môj dom! Keď budem chcieť vojsť do vašej izby tak sem prídem. Začnite ma konečne rešpektovať, je vám to jasné? Mali by ste sa ku mne chovať ako k žene s hodnotou. Som žena, jasné? Buďte ku mne milí," povedala svojim deťom Britney.

V ďalšom videu použila ešte ostrejšie slová. „Vy ste sa ku*va zbláznili?" kričala speváčka. Jeden z jej synov sa jej spýtal rovnakú otázku, akurát bez vulgarizmu. „Záleží mi na vás, ale som šokovaná. Som z vás ku*va šokovaná. A neviem čo mám robiť, pretože sa vás bojím. Ste divní, lebo ste v puberte," reagovala speváčka.