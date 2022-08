Britney Spears ZAVRHLI jej synovia: HANBIA sa za ňu... Takto reaguje speváčka!

Ako ich otec - 44-ročný Kevin Federline v rozhovore pre Daily Mail prezradil, jeho synovia so svojou slávnou matkou nechcú mať nič spoločné. „Chlapci sa rozhodli, že sa s ňou teraz nechcú stretávať. Je to už niekoľko mesiacov, čo sa videli naposledy. Oni sami sa rozhodli, že nechcú ísť na svadbu,” uviedol niekdajší tanečník.

Zároveň dodal, že jeho synovia síce svoju matku milujú ale mediálny rozruch okolo jej osoby, i to, ako sa prezentuje na sociálnych sieťach im nerobí vôbec dobre. „Snažím sa im vysvetliť, že je to zrejme spôsob, akým sa vyjadruje. Ale to neznamená, že to na nich nemá vplyv. Je to pre nich ťažké. Neviem si predstaviť, aké to je byť tínedžerom, ktorý musí chodiť na strednú,” dodal.

Kevinove vyjadrenia mnohých zaskočili. A zrejme aj samotnú Britney, ktorá na Instagrame k tomu celému zverejnila svoje stanovisko. „Zarmútilo ma, že môj bývalý manžel sa rozhodol verejne preberať môj vzťah s našimi deťmi. Ako všetci dobre vieme, vychovávať násťročných chlapcov nie je jednoduché. Znepokojuje ma, že sa spomína môj Instagram. Všetko sa začalo dávno predtým. Dala som im všetko,” uviedla okrem iného slávna blondínka.

Galéria fotiek (6) Zo synov Britney Spears (po bokoch) sú dnes dospievajúci chlapci.

Zdroj: Instagram

Kevin Federline a Britney Spears boli manželia v rokoch 2004-2007. V tom čase priviedla speváčka na svet aj ich synov. Po tom, čo bola umelkyňa zbavená svojprávnosti ich súd zveril do opatery otca. Britney im kúpila dom za 10 miliónov dolárov a platila alimenty vo výške 20-tisíc dolárov mesačne.