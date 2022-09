VOJNA Britney Spears s rodinou: Modlím sa, aby ste zhoreli v tom sku*venom pekle!

Problémy hviezdnej Britney Spears trvajú už viac ako desaťročie. Keď jej však súd vrátil svojprávnosť, zdalo sa, že speváčka je na dobrej ceste vrátiť sa k normálnemu životu. Opak je však zdá sa pravdou a k umelkyni sa chrbtom najnovšie obrátili i jej vlastní synovia.

Včera na svojom profile na sociálnej sieti Instagram pridala niekoľko príspevkov, medzi ktorými dominovali zvukové nahrávky. Na nich sa vyjadrovala aj k svojím synom. V jednom z nich dokonca povedala, že jej život stratil zmysel.

Galéria fotiek (10) Zdroj: Instagram

„Už nemám žiadny zmysel života. Moje deti boli moja radosť. Boli pre mňa všetkým. Tešila som sa zakaždým, keď som sa s nimi stretla. To bolo to, prečo som žila. A potom, z ničoho nič, boli preč," povedala Britney.

„Bolo obdobie, keď som ich mala oveľa viac, ako môj exmanžel. Ale to si už ľudia nepamätajú, lebo sa sústredia len na to zlé. Keď mali 6 a 9 rokov, mala som ich 70% času. Nedokážem pochopiť, aké jednoduché pre nich bolo len tak ma odstrihnúť z ich životov. Naozaj tomu nerozumiem," dodala nešťastná speváčka.

Rovnako zlý vzťah má aj so svojimi rodičmi. Tým v ďalšom príspevku vyčítala hlavne, to že jej zobrali svojprávnosť. „Je pre mňa extrémne náročné akceptovať, že mi niečo také urobila vlastná rodina. Bude to pre mňa ťažké do konca môjho života," reagovala hudobníčka. „Poviem to hrdo a nahlas... Modlím sa, aby ste obaja zhoreli v tom sku*venom pekle," odkázala tiež svojim rodičom.