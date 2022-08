Slávna kráska má slabosť na basketbalistov: Touto FOTO hlása NÁVRAT k bývalému frajerovi!

Galéria fotiek (7) Kendall Jenner

LOS ANGELES - Vyzerá to tak, že sú opäť spolu. Americká modelka Kendall Jenner (26), ktorá je známa aj z televíznej šou The Kardashians, sa opäť dala dokopy s bývalým partnerom, basketbalistom Devinom Bookerom (25). Prakticky od ich rozchodu sa všade šepkalo o tom, že dvojica si k sebe opäť hľadá cestu... No a v nedeľu to Kendall potvrdila na svojom Instagrame.