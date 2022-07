Šokujúce odhalenie z kráľovskej rodiny: RASIZMUS voči synovi princa Harryho… Od TEJTO ŽENY!

LONDÝN - Keď princ Harry (37) a jeho manželka Meghan Markle (40) oznámili, že viac nechcú byť súčasťou kráľovskej rodiny, vyvolali obrovský rozruch. No na toto rozhodnutie mali evidentne veľmi dobrý dôvod. V rozhovore s Oprah Winfrey z marca tohto roka, dvojica prezradila, že ich syn bol obeťou rasistických poznámok od člena kráľovskej rodiny. A teraz sa na verejnosť dostala aj jeho identita - mala to byť táto žena!

Už v čase keď sa prevalilo, že srdce princa Harryho si získala rozvedená americká herečka, bolo každému jasné, že konzervatívna kráľovská rodina nie je z tejto novinky nadšená. To napokon dvojica potvrdila v marci tohto roka v rozhovore s Oprah Winfrey.

Najväčší problém vraj nastal, keď manželia oznámili, že čakajú spoločného potomka. Podľa slov Meghan sa ešte pred narodením ich prvého syna odohrala v rodinnom kruhu konverzácia, ktorá ju veľmi ranila. Istý člen rodiny vraj viackrát vytiahol otázku, akej farby pleti bude malý Archie. Dokonca sa v kráľovskej rodine malo diskutovať o tom, či mu prideliť titul.

„V mesiacoch, keď som bola tehotná... Mali sme niekoľko rozhovorov, že môj syn nedostane ochranu. A tiež, že mu nebude udelený titul. A tiež obavy a rozhovory o tom, aká tmavá môže byť jeho koža, keď sa narodí,“ vyhlásila počas interview Meghan, no nikoho konkrétneho nemenovala. Novinár Tom Bower však vo svojej novej knihe "Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors" toto meno odhalil.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram Save the Children UK

Tým záhadným členom kráľovskej rodiny s rasistickými poznámkami mala byť manželka princa Charlesa, 75-ročná vojvodkyňa Camilla. Na adresu malého Archieho mala napríklad zahlásiť: „Nebolo by vtipné, keby malo vaše dieťa ryšavé afro?“ No to vraj zďaleka nebola jej jediná poznámka s rasistickým podtónom, ktorú si Harryho malý syn z jej úst vyslúžil. No podľa denníka The Mirror zdroje blízke Camille toto tvrdenie odmietli a označili ho za nezmyselné.