Meghan Markle otvorene: Vzťah Harryho s jeho otcom je na bode mrazu!

SANTA BARBARA - Ďalšie interview, ďalšia kontroverzia. Aj tak by sa dali označiť slová, ktoré povedala manželka princa Harryho (37) - Meghan Markle (41) v poslednom rozhovore. Naznačila totiž, že Harry po odchode z kráľovskej rodiny prakticky prišiel o svojho otca Charlesa (73).

Vzťahy medzi Harrym a kráľovskou rodinou sú napäté od chvíle, čo sa rozhodol presťahovať sa so svojou manželkou Meghan do USA. Práve ona sa o tejto situácii rozhovorila v interview pre magazín The Cut.

Galéria fotiek (6) Beauty talk s Meghan Markle

Zdroj: Profimedia

Počas toho, ako rozprávala o náročnom vzťahu so svojím otcom Thomasom, spomenula aj Harryho a Charlesa. „Harry mi povedal, že svojho otca stratil. Nemusí to byť rovnaké ako v prípade mňa a môjho otca, ale je to jeho rozhodnutie," povedala Meghan.

Herečka dostala aj otázku, či si myslí, že tieto narušené vzťahy sa môžu niekedy napraviť. „Myslím si, že odpustenie je v živote veľmi dôležité. Berie však oveľa viac energie než neodpustiť. Chce to veľkú snahu," dodala vojvodkyňa zo Sussexu.

Galéria fotiek (6) Princ Harry a Meghan Markleová

Zdroj: SITA/AP

Kráľovská rodina sa k rozhovoru zatiaľ nevyjadrila. Podľa zdroja z okolia rodiny však vzťahy medzi Harrym a jeho otcom nie sú až také zlé. Pre magazín Page Six povedal: „Neviem o tom, že by Harry prerušil kontakt s otcom. Charles dokonca Harrymu a Meghan dal niekoľko miliónov po tom, čo opustili Veľkú Britániu. Momentálne sa celá rodina nachádza na zámku Balmoral a som si istý, že z tohto rozhovoru budú zdesení."