HRÔZA v dome princa Harryho a Meghan: POŽIAR v detskej izbe… Malý Archie takmer UHOREL!

JUŽNÁ AFRIKA - Manželka princa Harryho (37), Meghan Markle (41) v rámci miliónovej zmluvy so Spotify odštartovala svoju sériu podcastov. No a hneď v prvej časti prehovorila o hrozivej skúsenosti. V detskej izbe malého Archieho (3) totiž vypukol požiar. Nebyť predvídavej pestúnky, princ by tam uhorel!