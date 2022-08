Harry a Meghan plánujú pobyt v Británii, ale... Och, toto je tak smutné!

LONDÝN - Ich vzťahy sú na bode mrazu! Princ Harry s manželkou Meghan sa v roku 2020 vzdali svojich kráľovských povinností a presťahovali sa do Spojených štátov. Odtiaľ sa vrátili do Británie len párkrát. Do Európy plánujú zavítať aj v blízkej dobe. Avšak informácie, ktoré v súvislosti s tým boli medializované, sú dosť prekvapivé.

Princ Harry s manželkou Meghan majú na začiatok septembra naplánovaných niekoľko aktivít v Európe. 5. septembra zavítajú do Manchestra, kde v rámci One Young World Summit vystúpi Meghan so svojím príhovorom počas otváracieho ceremoniálu. Deň na to sa dvojica presunie do Nemecka, kde sa v Dusseldorfe koná podujatie Invictus Games. Na 8. septembra je potom naplánovaná ich účasť na WellChild Awards v Londýne, kde so svojou rečou vystúpi princ Harry.

A hoci má dvojica nabitý program, mnohí by sa nazdávali, že si počas svojho pobytu nájdu chvíľku na to, aby sa stretli s príbuznými. Ako informuje Daily Maily, opak je však pravdou. Zarážajúce je najmä to, že Harry vraj vôbec nemá v pláne navštíviť svojho brata Williama a jeho rodinu. Frogmore Cottage, kde sa Harry a Meghan budú zdržiavať, a Adelaide Cottage, kde sa William s rodinou čoskoro sťahujú, sú pri tom od seba vzdialené zhruba 5 minút peši.

Galéria fotiek (2) Vzťahy medzi bratmi Harrym a Williamom sú poriadne naštrbené.

Zdroj: SITA

Podľa medializovaných informácií sa Harry a Meghan plánujú stretnúť len so samotnou kráľovnou. Počas jej osláv strávili spolu vraj len 15 minút. Svoje deti - 3-ročného Archieho a ročnú Lilibeth plánujú nechať doma, v Amerike.