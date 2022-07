Prasklo POSLEDNÉ TAJOMSTVO Ivany Trumpovej (†73): Mala problém s ALKOHOLOM!

NEW YORK - Prekvapivé tvrdenie! Správy o náhlej smrti Ivany Trump (†73) zasiahli mnohých. Medzi nimi aj talianskeho producenta menom Massimo Gargia (81), s ktorými si bola známa blondínka blízka. Ten v rozhovore pre francúzsky magazín de Voici odhalil tajomstvo, ktoré si rodáčka z Československa vzala do hrobu...

Spoločnú dovolenku si už neužijú! Na topkách sme vás už informovali, že Ivana Trump nešťastne zahynula pár hodín pred odletom do Európy. Po dlhšej prestávke totiž plánovala stráviť chvíle oddychu v obľúbenom St. Tropez, kde sa vždy stretla aj s talianským producentom Massimom Gargia.

„Mám z toho stále zovreté hrdlo,” povedal v rozhovore pre francúzsky magazín de Voici producent, ktorý priznal, že Ivana v posledných rokoch života precházdala náročným obdobím. Veľmi ju deprimovala pandémia COVID-19 a možnosť nákazy ju priam desila.

Známu blondínku výrazne zasiahla aj smrť jej posledného manžela Rossana Rubicondiho, ktorý prehral boj s rakovinou. „Prežívala komplikované mesiace a mala problém s alkoholom,” prezradil Massimo. Ten vo svojich vyjadreniach naznačil, že sa nazdáva, že aj to sa mohlo podpísať pod jej smrť. „Viete, odišla úplne osamelá. Aj ten pád zo schodov tým mohol byť spôsobený... Ktovie. Detaily nepoznáme,” dodal producent, ktorý sa poslednej rozlúčky s Ivanou síce nezúčastnil, ale bolo to pravdepodobne on, kto poslal obrovskú kyticu červených ruží.