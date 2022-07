Ivana Trumpová (†73) ohurovala krásou: Pokus o ZNÁSILNENIE, slabosť na ZAJAČIKOV a... Takto ju zbalil pracháč Donald!

Ivana Trump patrila medzi hviezdy, ktoré sa o svoje súkromie so svetom vedeli podeliť. Množstvo intímnych spomienok obsahuje napríklad kniha s názvom Jak vychovat Trumpa. V nej bývalá športovkyňa spomínala napríklad aj na vzťah s českým skladateľom Jiřím Štaidlom, ktorý zahynul ako 30-ročný. Talentovaná lyžiarka na svojho frajera raz čakala v bistre, on ale neprišiel... Mal totiž smrteľnú nehodu.

Prvým manželom Ivany Zelníčkovej bol rakúsky manžel Alfred Winklmayr. Ich manželstvo však bolo len účelové. „S Fredom sme ostali manželia dva roky, aby sme oklamali úrady,” uviedla vo svojej knihe bývalá športovkyňa.

Blondínka sa v Amerike venovala aj modelingu a mala sexepílu na rozdávanie. Nie všetky jej spomienky späté s mužmi však boli príjemné. V knihe priznala, že sa raz takmer stala obeťou znásilnenia. K pokusu oň došlo počas plavby po Karibiku, ktorej súčasťou bol aj maškarný večierok. Ivanu sa tam pokúsil znásilniť jeden námorník. „Myslela som si o ňom, že je milý muž, ktorý sa ku mne bude správať s úctou. Namiesto toho ma vzal do kajuty a pokúsil sa ma zneužiť. Sotva sa zavreli dvere, vrhol sa na mňa a jeho ruky boli všade. Kričala som a použila som všetky svaly môjho tela, aby som sa odtiaľ dostala,” priznala Ivana.

Výrazným momentom, ktorý ovplyvnil jej život, bolo stretnutie s jej druhým manželom Donaldom Trumpom. Keď raz spoločne s partiou modeliek zavítali do luxusnej reštaurácie v New Yorku, čašník ich usadil k baru, lebo pre ne zatiaľ nemali miesto. Zrazu Ivana na svojom ramene ucítila niečiu dlaň. Vysoký modrooký blondiak sa postaral o to, aby mali krásky kde sedieť a zaplatil za ne aj účet. Potom ich obrovským cadillacom odviezol do hotela. Tým mužom bol Donald Trump, ktorého Ivana označila za veľmi vytrvalého a cudného. „Prekvapil ma svojou plachosťou a zdvorilým správaním. Bolo to v porovnaní s európskymi mužmi, ktorí išli na vec skôr, než nám priniesli predjedlo, úplne iné,” povedala k tomu. Dvojica sa zosobášila v roku 1977 a narodili sa im tri deti. Rozvod prišiel v roku 1992 a podpísali sa pod neho Donaldove nevery.

Časom našla Ivana záľubu v mladších partneroch. Jej tretím manželom bol Riccardo Mazzucchelli. Po dvoch rokoch od svadby sa však rozviedli.

Štvrtým manželom slávnej Češky bol model Rossano Rubicondi. Vydávala sa za neho ako 57-ročná a on mal v tom čase len 29 rokov. Aj keď sa dvojica tiež rozviedla, mali spolu dobrý vzťah. V novembri minulého roka prehral svoj boj s rakovinou kože.