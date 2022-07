KAMENNÁ TVÁR dcéry Ivanky na pohrebe Ivany Trumpovej (†73): Za zatvorenými dverami kostola sa ale dialo TOTO!

Ako sme vás na topkách informovali, s Ivanou Trump sa prišli rozlúčiť jej deti, vnúčatá a aj prvý manžel Donald Trump s aktuálnou manželkou Melaniou. Mama rodáčky z Českej republiky - Marie Zelničková sa s ohľadom na svoj vek - 96 rokov - pohrebu nezúčastnila.

Poslednú rozlúčku so slávnou blondínkou sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Do útrob kostola svätého Vincenta Ferrerského nemohol vstúpiť hocikto a aj mnohí novinári museli zostať na ulici. Tam sa zišli tiež priaznivci Ivany Trumpovej, ktorých neodradili ani vysoké teploty.

„Je to veľmi smutný deň, ale zároveň aj oslava úžasného a krásneho života. Nebude to ľahké,” reagoval pred smútočným obradom Donald Trump. „Ivanu si všetci chceme pamätať ako živú, spoločenskú osobu, akou bola,” povedal jej blízky priateľ a publicista Robert Couri Hay.

Priestory kostola, v ktorých sa konal smútočný obrad, boli vyzdobené červenými ružami. Namiesto klasickej fotografie zosnulej tam bol umiestnený záber z titulky magazínu Vanity Fair z roku 1992. V tom čase sa Ivana venovala modelingu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Vanity Fair

Ako informuje The New York Times, počas smútočného obradu zaznelo viacero prejavov, v ktorých sa kládol dôraz napríklad na to, ako si neúnavne išla za svojimi cieľmi, či tiež na to, že s Donaldom aj po rozvode mali dobré a korektné vzťahy. Prítomným sa prihovoril každý z ich potomkov.

Syn Eric opísal svoju matku ako stelesnenie amerického sna. „Mala rozum, mala krásu a mala odvahu. Ľudia Ivanu zbožňovali,” uviedol okrem iného. Keď ju hodnotil ako matku, povedal, že „vládla železnou rukou a srdcom zo zlata.”

Tieto dve vlastnosti vyzdvihol vo svojej reči aj jeho brat Donald Jr., ktorý tiež pridal niekoľko zážitkov z minulosti. Spomínal napríklad na chvíle, keď boli v Hamptons v luxusnej reštaurácii a on sa ako dieťa správal tak, že už všetkým došla trpezlivosť. „Matka ma vzala na toaletu a ukázala mi, o čom vlastne je východoeurópska výchova a disciplína. Potom povedala, že keď budem plakať, vrátime sa späť a zopakujeme to,” zalovil v spomienkach.

Galéria fotiek (5) Eric Trump s manželkou a Ivanka Trump s manželom na pohrebe svojej matky Ivany.

Zdroj: SITA

Blondínkina dcéra Ivanka sa počas svojej reči neubránila slzám. Hoci pred fotografmi si zachovala kamennú tvár, pri prejave ju chvíľkami zmohli emócie. Prezradila, že jej slávna matka nenávidela pohreby. Hovorila o nej ako o priekopníčke, ktorú zbožňovali muži i ženy pre jej pôvab, krásu, ale aj obchodné schopnosti a pracovnú morálku.

„Bola tým typom matky, ktorá vyčíta dcére, že o jednej v noci odišla z párt v St. Tropez, keďže ona zostala do 4 ráno. Moje minisukne pre ňu neboli dostatočne mini. Hovorievala chváľ sa, kým na to máš,” zaspomínala si Ivanka. Mama ju podľa vlastných slov naučila tvrdo študovať, pracovať, správať sa dôstojne a slušne. „Teraz sa na nás díva zhora a hovorí, aby sme si usušili slzy, zabavili sa a zatancovali si na jej počesť ešte jednu pieseň. Mami, ľúbim ťa dnes a navždy,” dodala.

Počas dvojhodinového smútočného obradu ešte vystúpili niektorí z blízkych priateľov Ivany Trumpovej. Následne na to nosiči vyniesli rakvu za spevu umelca menom Christopher Macchio. Za nimi kráčal Donald Trump s manželkou Melaniou a jeho deti Ivanka, Eric a Donald Jr.

Galéria fotiek (5) Zábery s poslednej rozlúčky s Ivanou Trump.

Zdroj: SITA