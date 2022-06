Slávna speváčka potešila paparazzov: Och, Rita, toto TELO si fotku pýta!

Rita Ora predviedla dokonalú postavu v rafinovaných plavkách. Vlny na hlave a opálená pokožka dotvorili letný look. Pohodu a slnečné lúče si speváčka maximálne užívala a paparazzmi sa vôbec nenechala rušiť.

Galéria fotiek (7) Rita Ora

Zdroj: profimedia.sk

Nie vždy ale postavička slávnej umelkyne bola taká ideálna. Rita sa netají tým, že pre dokonalé krivky musela zmeniť svoj režim a návyky. „Nie som najchudší človek na svete a ani sa ním nesnažím byť,“ vyjadrila sa v minulosti pre magazín Cosmopolitan. Ako ďalej sama prezradila, kľúčom k dokonalej postave je podľa nej prestať riešiť v hlave komplexy a namiesto odopierania jedál stačí zmenšiť porcie.

S cvičením to speváčka podľa vlastných slov nepreháňa, avšak rada kombinuje posilňovacie cvičenia s behom. Nuž, a to je tá ideálna kombinácia. Blondínke sú odmenou jej krivky, ktorými sa rada pochváli pri každej možnej príležitosti. Napokon, jej provokatívne outfity sú toho dôkazom.

Podľa medializovaných informácií speváčke už čoskoro zazvonia svadobné zvony. S o 15 rokov starším režisérom menom Taika Waititi chodia spolu približne rok a pol. Svoj vzťah potvrdili minulý rok, keď sa spolu objavili na červenom koberci na premiére filmu Suicide Squad.

Galéria fotiek (7) Rita Ora a Taika Waititi

Zdroj: SITA

Ako informoval The Sun, svadbu nemienia veľmi odkladať. Dvojica sa už nemôže dočkať, kedy začnú žiť ako manželia. Malý obrad plánujú usporiadať už koncom leta. „Toto nie je o tom, že by chceli veľkú okázalú svadbu a upozorňovali na seba. Je to len o tom, že sú zamilovaní a rozhodli sa, že je správny čas spečatiť ich vzťah. Sú spolu veľmi šťastní," prezradil blízky priateľ dvojice.

Pár by sa chcel zobrať hneď, ako ukončia rozbehnuté projekty. Zatiaľ čo Waititi produkuje množstvo vlastných filmov, vrátane novej časti filmu Star Wars, speváčka v súčasnosti pracuje na niekoľkých filmových projektoch a zároveň pôsobí ako koučka v The Voice Australia.