Herečka (36) sa za svoje OBLINY nehanbí: Hrdo ich vystavuje… V úsporných BIKINÁCH!

Galéria fotiek (5) Lena Dunham sa za svoje krivky rozhodne nehanbí.

Zdroj: Instagram L.D.

NEW YORK - Lena Dunham (36), známa zo seriálu HBO s názvom Girls, síce nepatrí k herečkám s modelkovskými krivkami, no za svoje XXL tvary sa rozhodne nehanbí. Pravidelne to dokazovala aj na televíznych obrazovkách a teraz aj na sociálnych sieťach. Tam svoje obliny hrdo vystavila v plavkách!