Rita Ora sa VYDALA za o 15 rokov staršieho režiséra: Prezradili ich OBRÚČKY, speváčka si už zmenila meno!

Správu o tajnej svadbe dvojice potvrdil pre The Sun zdroj z okolia páru. „Bol to naozaj intímny obrad, ktorý bol výnimočný pre každého zúčastneného. Ich najbližší a najmilší mohli vidieť, ako veľmi sú do seba zamilovaní,” uviedol. „Napriek tomu, že Rita žije na výslní, je odhodlaná uchovať si svoj vzťah čo najviac v súkromí. Spoločne plánujú aj veľkú párty pre priateľov, avšak nečakajte, že sa dozviete detaily v slávnych magazínoch,” dodal.

Rita si po svadbe vzala aj manželovo priezvisko a od teraz je z nej pani Waititi-Ora. Mnohí by čakali, že dvojica sa v týchto dňoch užíva medové týždne. Avšak opak je pravdou. Speváčka je momentálne v Paríži, kde naplno pracuje na svojich hudobných novinkách. Na sociálnej sieti Instagram však zverejnila v uplynulých dňoch zábery, ktoré odhaľujú, že na prstenníku už nosí obrúčku.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram

Rita Ora a o 15 rokov starší Taika Waititi priznali svoj vzťah v auguste minulého roka a po dvoch mesiacoch sa už v súvislosti s nimi hovorilo o zásnubách. Pre speváčku ide o prvé manželstvo. V minulosti randila napríklad s bubeníkom Travisom Barkerom, raperom A$AP Rockym, synom Tommyho Hilfigera - Rickym, DJ-om Calvinom Harrisom, Robom Kardashianom, či Brunom Marsom. Režisér bol už raz ženatý a má dve dcéry.