VIDEO zo svadobného žúru: Britney v DIAMANTOVÝCH TANGÁČOCH a... Takto reagovala jej matka!

Ako sme vás na topkách informovali, svadba speváčky Britney Spears a 28-ročného fešáka menom Sam Asghari sa nezaobišla bez škandálov. Avšak blondínka si svoj veľký deň nedala pokaziť a náležite si ho užila.

„Bol to najúžasnejší deň! Celé dopoludnie som bola nervózna, ale potom mi to celé došlo. Dostala som záchvat paniky, ale potom som sa dala dokopy,” uviedla pri hodnotení svadby Britney, ktorá so svetom podalila aj o krásne video zachytávajúce ich deň D.

VIDEO: Svadba Britney Spears a Sama Asghari bola priam rozprávková.

Romantický obrad plynulo pokračoval veľkolepou oslavou. Britney prišli podporiť viaceré celebritné kamarátky. Nechýbala ani Madonna, s ktorou si zopakovali svoj ikonický bozk.

Za zmienku stojí, že nevesta počas žúru vystriedala viacero outfitov. Pozornosť si určite zaslúžia napríklad čierne sakové minišaty, pod ktorými mala Britney podľa vlastných slov diamantové tangáče.

VIDEO: Takto to vyzeralo na svadobnej hostine speváčky Britney Spears.

Niet pochýb, že svadbu a všetky tieto príspevky sledovali aj niektorí z členov speváčkinej rodiny. Minimálne jej sestra Jamie-Lynn, či mama Lynne. Pod jedným z odkazov totiž napísala: „Žiariš a vyzeráš byť veľmi šťastná. Tvoja svadba je "svadobou snov". A keďže si ju mala doma, bude pre teba navždy špeciálna. Som z teba veľmi šťastná. Ľúbim ťa.”

K svadbe speváčky a jej fešného partnera sa vyjadrovala aj jeho bývalá frajerka Mayra Veronica. Tá Sama označila za muža snov. „Nie je to ten typ, ktorý by flirtoval alebo podvádzal. Je veľmi oddaný a bude ju vždy podporovať,” uviedla pre tmz.com. Tiež dodala, že svojho času bola v podobnej situácii ako Britney, keď mal nad ňou kontrolu jej manažér. „Sam je to, čo Britney potrebuje. Ak mám byť úprimná, spolu sú dokonalý pár,” uviedla s tým, že zo Sama raz bude určite skvelý otec. Nuž, ani samotná Britney sa netají túžbou po dieťatku. O jedno nenarodené vraj nedávno prišla...