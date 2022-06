Čerstvo vydatá Britney si vyhodila z kopýtka: Opäť sa BOZKÁVALA s Madonnou!

LOS ANGELES - Z popovej princeznej Britney Spears (40) je už 2 dni opäť vydatá pani! Jej tretím manželom sa stal 28-ročný Sam Asghari. Svadba to bola veľkolepá a hoci jej najbližší na nej chýbali, obrovské množstvo prominentných hostí nie. Jedným z nich bola Madonna (63), ktorá sa s fanúšikmi už stihla podeliť aj o svoje momentky z veselice. Pozrite, s nevestou si po rokoch zopakovali aj horúci bozk!

Písal sa rok 2003, keď vtedy len 22-ročná Britney Spears na vrchole svojej slávy a popová kráľovná Madonna vyvolali medzinárodnú senzáciu horúcim bozkom priamo na pódiu hudobných cien MTV. Odvtedy sa toto ich intímne zblíženie stalo doslova legendárnym. A začiatkom roka staršia zo speváčok vyslovila túžbu si tento moment zopakovať.

Chcela by sa vraj s Britney opäť stretnúť na jednom pódiu a: „Mohli by sme si zopakovať originál. Bozk. Áno, ten bozk,“ zahlásila v odpovedi na otázku od fanúšika Madonna. A ako sa hovorí - ak po niečom veľmi túžiš, naplní sa to. Popová kráľovná sa dnes pochválila fotkami zo svadby svojej mladšej kolegyne a jeden zo záberov zachytáva aj repete legendárneho bozku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia

„Britney, vyzeráš tak šťastne a zaľúbene. Prajem tebe a Samovi všetko najlepšie! Včerajšia noc bola zábavná a upotená!“ napísala k záberu, na ktorom si s nevestou dáva vášnivý bozk na ústa. Ten je však o poznanie decentnejší, ako ten spred 19 rokov. Vtedy totiž slávne speváčky použili aj jazyk... Sexi náboj však zostal rovnako silný ako pred rokmi!