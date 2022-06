SVADBA BRITNEY SPEARS: Koč ako pre Popolušku, žiadna rodina a... Och, poriadny ŠKANDÁL!

Rozprávkového obradu, ktorý sa konal v speváčkinom luxusnom sídle sa zúčastnilo zhruba 80 hostí. Medzi nimi by ste však márne hľadali jej otca Jamieho, mamu Lynne a sestru Jamies Lynn. Ako informoval portál tmz.com, svadby sa nezúčastnili ani jej synovia z manželstva s Kevinom Federlinom - Sean Preston (16) a Jaden James (15). „Hoci sa chlapci svadby nezúčastnia, spoločne s otcom sa tešia a Britney a Samovi želajú do budúcnosti len to najlepšie,” uviedol tanečníkov manažér.

Romantickej svadby sa však zúčastnilo viacero celebritných hostí. Spomenúť možno speváčku Madonnu, Paris Hilton s mamou Kathy, herečku Drew Barrymore, či Donatellu Versace. Tá sa postarala o svadobné šaty nevesty.

Zaľúbenci mali svoj veľký deň dokonale naplánovaný. Za zmienku určite stojí priam rozprávkový koč akoby vystrihnutý z rozprávky o Popoluške, či biele kone, ktoré boli krátko pred obradom dovezené na miesto svadby. Keď Britney kráčala uličkou smerom k svojmu budúcemu manželovi, znela pieseň Can´t Help Falling In Love od Elvisa Presleyho.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

V súvislosti so svadbou sa však spomína aj nepríjemný škandál. O ten sa postaral prvý ex manžel speváčky - Jason Alexander. Ten oklamal ochranku a tvrdil, že nevesta ho pozvala na svadbu. Keď začal vykrikovať, že je “jeho prvou a jedinou láskou”, zistili, že niečo nie je v poriadku. Ako informoval portál dailymail.co.uk, potom ako ho vyviedla ochranka, skončil za mrežami kvôli vandalizmu. Pre Jasona ide o tretie zadržanie políciou za uplynulých 13 mesiacov. Jason Alexander bol speváčkinou láskou s detstva. Svadbu mali v roku 2004 a anulovali ju po 55 hodinách.