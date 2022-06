Účasť v šou LOVE ISLAND jej ZNIČILA ŽIVOT: Skončila na drogách a prešla si PEKLOM!

Písal sa rok 2015, keď sa Bethany Rogers živila ako tanečnica a chrlička ohňa. Prostredníctvom sociálnej siete Facebook ju oslovila produkcia šou Love Island, aby sa stala súčasťou ich projektu. Ako dnes tvrdí, bola naivná a myslela si, že jej to v kariére dosť pomôže. Tak súhlasila. Do vily lásky však prišla neskôr a dostala inštrukcie, aby narušila vzťahy a robila problémy.

„Rýchlo som si uvedomila, že to s hľadaním lásky nemá nič spoločné. Len nás proti sebe navzájom štvali. Manipulovali nami, aby to zapadlo do ich predstáv,” uviedla v rozhovore pre The Sun Bethany. Zo šou ju vykopli po 10 dňoch. Nuž, a keď si otvorila telefón, čakala na ňu veľmi krutá realita...

Blondínka totiž dostávala stovky negatívnych správ a reakcií na jej správanie. „Boli tam dokonca aj vyhrážky smrťou. Bola som naozaj v šoku, keď som potom videla, ako som bola v šou vykreslená. Mám veľké srdce. Nie som zlá ani odporná a viem rozdávať lásku. Nie som monštrum, ktoré zo mňa urobili, ani žiaden tyran. Cítila som sa tak strašne zradená... Bola som stále len tínedžer,” uviedla blondínka, na ktorej psychike sa celá táto situácia nepekne podpísala.

„Po skončení šou neexistovala žiadna starostlivosť, o ktorej by som vedela. Nikto sa nezaujímal o to, či som v poriadku,” dodala. Tvorcovia projektu však tieto obvinenia odmietajú. „Všetkým súťažiacim, a rovnako tak aj Bethany, bola ponúknutá odborná pomoc nielen pred projektom, počas neho, ale aj roky po tom,” uviedol pre The Sun hovorca.

Rogers sa po účasti v Love Island vrhla do vzťahu s mužom, ktorý ju týral. „Trvalo to zhruba rok. Povedal mi, že jediný spôsob, ako sa dostať z jeho domu, je vo vreci na mrtvoly,” šokuje blondínka. Spomínaný násilník ju podľa jej slov tiež zatiahol do problémov so zákonom.

Po tom všetkom, čo sa Bethany stalo, hľadala akúsi "útechu". „Stala som sa závislou na ketamíne,” prezradila blondínka. „Neuvedomovala som si, že si ubližujem. Účasťou v šou som stratila moju reputáciu a mala som traumu zo vzťahu plného násilia. Hanbila som sa sama za seba. Bolo to peklo,” dodala.

Blondínku v podsate zachránilo to, že otehotnela a narodila sa jej dcérka. Vtedy si uvedomila, že potrebuje odborníkov. „Mala som depresie, samovražedné myšlienky. Keby sa mi nedostalo pomoci, bola by som mŕtva,” uzavrela Bethany. Tá sa rozhodla študovať psychológiu, usiluje sa pomáhať druhým a sústredí sa na to, aby bola jej dcérka, i ona sama, šťastná.