Slovenský hudobník prehovoril o boji s drogami: Liečil sa 13-krát... Utiekol oknom!

Martin patrí medzi našich najúspešnejších muzikantov a jeho hudobné umenie doteraz vyhľadávajú a oceňujú aj uznávané kapacity zo zahraničia. Slovenský hudobník, ktorý si toho vďaka svojej kariére veľa precestoval, viedol svojho času mimoriadne bohémsky život, čo ho napokon dostalo do problémov s drogami.

Viac o tom prezradil v rozhovore pre Aktuality.sk a ich reláciu Na scéne. Keď sa ho Marek Vagovič spýtal na túto pomerne citlivú tému, Martin nič neskrýval. „Mám skúsenosti s drogami. Je to o mne známe. Keď sa niekto spýta, nemám problém hovoriť o tom otvorene,” povedal na rovinu a potom sa otvoril ešte viac.

„V mojom prípade to znamenalo dve veci. V prvom rade, bude to také prevenčné - strata času. Drogy nie sú nič, čo by obohatilo tvoj život. Do nejakých iných vnímaní kvality života,” vysvetlil Martin s tým, že opojenie z omamných látok predsa len chvíľu po užití vyprchá. „Čo je ale to, čo ťa posúva, keď zažiješ takúto nepríjemnú skúsenosť, je dostávanie sa z toho. Lebo sa musíš stretnúť v takom nekompromisnom dialógu samého so sebou,” opísal boj so svojimi démonmi.

V čase, keď mal najväčšie problémy s drogami, mal vraj približne 20 rokov a netají sa tým, že hoci mnohokrát podstúpil liečbu, až do poslednej skúsenosti nikdy nedopadla úspešne. „Bol som 13-krát na liečeniach... Kedy som utekal z okna... Bavíme sa o 13-krát, keď som bol v rôznych inštitúciách. Boli to liečenia alebo psychiatrie, keď som bol zavretý na nejakých detoxoch alebo zavretý v iných rôznych...” prezradil Martin Valihora v spomínanom rozhovore.

Napokon sa mu nad svojou temnotou však predsa len podarilo zvíťaziť. „A potom na tú trinástu sa mi to podarilo, zostať tam 15 mesiacov. Vyžaduje to naozaj tvdú terapiu, prehodnotenie celého života, všetkých hodnotových registrov, svoje nastavenia. Zároveň ťa to obohatí, keď zvládneš toto kolečko,” prezradil bubeník, ktorý jedným dychom Vagovičovi dodal, že sa to nedá hneď. Liečba vyžaduje naozaj trpezlivý proces.

A takisto aj mnoho zmarených pokusov, lebo, hoci človek cíti, že čas bez drog mu zmenil kvalitu života, stačí jedna chyba a môže sa ľahko dostať tam, kde bol predtým. „Preto je to cesta na dlhú trať. A naozaj sa dá meniť. Hovorím, hlboko intímny dialóg samého so sebou, kde nie je nikto. Ale ani žiaden priestor pre kompromis, pretože musíš veci pomenovať tak, ako sú. A musíš si ich aj sám sebe povedať. To znamená, že musíš sa vedieť nakopať do zadku,” vysvetlil Valihora.

Marek Vagovič sa ho následne opýtal, či je dnes už za vodou. „Nikdy nebudem za vodou,” povedal úprimne, no na nasledujúcu konkrétnejšiu otázku, či je čistý, už odpovedal pozitívne. „Jaj, to som 25 rokov. 26 bude teraz. Ale či som čistý od nejakých myšlienok, ktoré mi môžu ešte komplikovať kvalitu života...” zamyslel sa Martin, ktorý ešte dodal, že človek sa musí neustále dolaďovať a hoci žijeme v komplikovanej dobe, vyhrávať nad temnotou je krásny pocit.