Zaľúbenci z markizáckej šou: Po polroku zásnuby a už… Ďalší VEĽKÝ KROK!

Zdá sa, že šou Love Island bola pre nich naozaj osudnou! Reč je o Martinovi Kulhánkovi a Laure Chrebetovej. Od kedy sa v projekte prvýkrát spárovali, totiž tvoria pár... A nielen naoko. Súťaž vyhrali a ich láska pokračuje aj v realite. Koncom mája dokonca vyvrcholila zásnubami v talianskom Miláne. No a dvojica sa už pýši ďalšiu veľkou novinkou.

Doterajší podnájom vymenili za vlastný bytík. Ten si kúpili v českom mestečku Osek a použili naň výhru z Love Islandu. „Stále sa náš pýtate, čo sme urobili s výhrou. Tak, teraz už môžeme konečne prehlásiť, že sme ju použili na to, na čo sme chceli. Kúpili sme si spoločný byt, v ktorom asi budeme najbližšiu dobu tráviť 90% času, pretože si ho ideme prerobiť podľa svojich predstáv,“ podelila sa dvojica.

„Nie je to domček, ako sme chceli, ale vravíme si, že všetko je tak, ako má byť a keď na to bude vhodný čas, tak sa nám do cesty pripletie aj ten,“ dodali snúbenci, ktorí by na ten osud skutočne veriť mali. Veď ten napokon spojil aj ich dvoch - nebyť markizáckej šou, tak by sa zrejme chlapec z českého Oseku a dievča zo slovenskej dedinky Koš zrejme nikdy nestretli.