Bizarné PRIZNANIE Madonny: 16-ročný syn David si oblieka jej šaty!

Slávna speváčka znovu potvrdila, že jej provokácia a výstrednosť nie sú cudzie. Madona zavítala do šou The Tonight Show s Jimmym Fallonom. Dôvodom jej účasti bola propagácia nového albumu Last Enough Love: 50 Number Ones, ktorý vyjde už 19. augusta.

Madonna si v šou zaspomínala aj na incident, ktorý v tých časoch mohol znamenať aj rýchly koniec. Keď vystúpila na úplne prvom odovzdávaní cien MTV Video Music Awards v roku 1984, šaty sa jej vyhrnuli a ukázala časť zadku. „Snažila som sa urobiť tento hladký pohyb... A moje šaty sa vyhrnuli a ukázal sa mi zadok. Viete si to predstaviť? To boli časy, keď by ste nemali ukazovať zadok, aby ste spravili kariéru. Teraz je to naopak,“ povedala k tomu. Spevácka hviezda s moderátorom zdieľala, že hneď po incidente jej manažér v zákulisí povedal, že jej kariéra sa skončila.

Madona v The Tonight Show prezradila, že jej šestnásťročný syn David nielenže nosí jej šaty, ale vyzerá v nich dokonca aj lepšie ako ona. „Môže si obliecť akékoľvek oblečenie a vyzerá skvele. Naozaj ma to provokuje. Nosí moje šaty a vyzerá v nich lepšie,“ prekvapila umelkyňa.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Instagram

Okrem syna Davida si Madonna adoptovala aj dcéru Mercy James (16) z Malawi, po ktorej v roku 2017 nasledovali dvojičky Stella a Estere. Tie majú teraz deväť rokov. Madonna je tiež mamou syna Rocca Ritchieho (22), ktorého má s bývalým manželom Guyom Ritchiem a dcéry Lourdes Leon (25) s bývalým Carlosom Leonom. Rodina spolu trávi veľa času a často sa pochvália aj spoločnými fotografiami, z ktorých vyžaruje pohoda.