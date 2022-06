Záhada Abrhámovho pohrebu: Až tri týždne po smrti... kvôli Libuši!

Josef Abrhám zomrel 16. mája 2022. A jeho telo zostávalo dlhší čas v nemocničnej márnici, až sa zdalo, že rodina oň nemá záujem.

Pohreb sa nakoniec uskutočnil tri týždne po hercovej smrti, v pondelok 6. júna 2022. A jedna smútočná reč odhalila aj dôvod tohto "otáľania". „Tento termín nebol vybratý náhodou. Presne pred rokom ste boli ešte s Libuškou. A teraz ste opäť spolu,” uviedla podľa portálu zeny.iprima.cz herečka Eliška Balzerová.

Presne deň pred Šafránkovej minuloročnými narodeninami sa manželia videli naposledy. V deň, kedy oslavovala 68 rokov, sa herečka chystala do nemocnice a jej manžela už po jej boku vidieť nebolo. Ako teraz vysvitlo, už v tom čase pobýval u svojho syna, herecký pár teda už nezdieľal spoločnú domácnosť.

„Patrí sa za to Josefovi poďakovať, ako krásne sa o svojho otca staral,” uviedol na pohrebe kňaz Jakub Sadílek, ktorý bol Libuškiným osobným kňazom a zhruba pred rokom a pol navštívil aj Josefa, aby vykonal takzvanú sviatosť zmierenia.

„Vtedy bol na tom veľmi zle, už ani nevnímal. Nakoniec sa na mňa hlboko zadíval a usmial sa. Od tej chvíle sa jeho zdravotný stav zázračne zlepšil a začal dokonca a j rozprávať,” uviedol kňaz. Podľa informácií Blesku po zádušnej omši nasledovala kremácia, herca teda spopolnili rovnako ako jeho manželku.

Na pohrebe ale unikla do sveta aj ďalšia informácia, tentokrát veľmi milá a radostná. Manželka Josefa Abrháma ml. je totiž v radostnom očakávaní. „Áno, čakáme prírastok do rodiny,” potvrdil niekoľkonásobný otecko Blesku po tom, ako si redaktori všimli, že jeho najmladšie deti neustále hladkajú svojej mame bruško. Bude to už jeho piate dieťa, prvé dve má s predchádzajúcou manželkou.