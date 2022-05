Šokujúce informácie 9 dní po smrti Abrháma (†82): Problémy s telom… Stále je v nemocnici!

Od smrti legendárneho českého herca Josefa Abrháma uplynulo viac ako 96 hodín a podľa informácií českého Blesku rodina doteraz neprejavila záujem o jeho telo. Nemocnica sa tak ocitla v situácii, kedy by mala konať. „Keď pacient zomrie v nemocnici, rodina vyhľadá pohrebnú službu, tam nahlási úmrtie a spíše potrebné formality a v spolupráci s nemocnicou sa postará o telo pacienta,“ popísal denníku človek z oboru.

Prípadne sa nemocnici môže ozvať rodina sama a dohodnúť sa s ňou, že tam zosnulý zostane dlhšie ako 48 hodín. To však už nie je zdarma. S platením by rodina Josefa Abrháma určite problém nemala, no zdá sa, že popri smútku a vybavovaní poslednej rozlúčky na túto podstatnú záležitosť akosi zabudla. Problém je však v tom, že po správnosti by nemocnica už mala osloviť mesto.

Zákonná lehota, po ktorej na to zdravotnícke zariadenie má právo, je 96 hodín, teda 4 dni. Ani v tejto lehote sa však podľa informácií českého Blesku nikto neozval. A tak je v kompetencii nemocnice zaistiť zosnulému takzvaný sociálny pohreb. „To znamená, že zariadenie osloví mesto či príslušný obvod Prahy, kde dotyčný zomrel, aby zosnulému vystrojili pohreb. Mesto či obvod spravidla ešte kontaktujú políciu, ktorá sa snaží pozostalých zohnať,“ dodal zdroj.

Zaujímavosťou je, že po uplynutí 96 hodín môže v rámci vyhlásenia takzvaného sociálneho pohrebu zariadiť pohreb ktokoľvek. Nielen mesto. „Ten potom môže na svoje náklady zosnulého spopolniť či pochovať do zeme. Zosnulý sa tak stáva jeho majetkom,“ dozvedel sa Blesk. V tomto prípade sa však potom dotyčný, ktorý sa ujme zosnulého, stáva aj účastníkom dedičského konania.

Oficiálny termín pohrebu Abrhámov syn Josef jr. ešte neoznámil, no podľa informácií CNN Prima News by sa mal konať 6. júna. Prezradil to zdroj z kostola sv. Anežky Českej na pražskom Spořilově.