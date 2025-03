ZANEDBANÝ HROB Josefa Abrháma (†82): Opravu zaplatilo MESTO... Smutné, že sa nepostarala rodina!

Josef Abrhám (Zdroj: TV Barrandov)

KUNOVICE - Legendárny Josef Abrhám (†82) zomrel v máji 2022 a hoci odvtedy uplynuli len necelé tri roky, miesto jeho posledného odpočinku neodpovedalo tomu, že v ňom leží legenda. Podľa miestnych bolo nedôstojné, zanedbané, označili ho dokonca slovom hanba. Aktuálne má legenda už hrob, aký si zaslúži. No nepostarala sa oň rodina... Opravu zaplatilo mesto!

Urnu s pozostatkami Josefa Abrháma pochovali do rodinného hrobu v Kunoviciach. No napriek tomu, že toto miesto vyhľadáva veľa fanúšikov, roky bolo zanedbané. Až mesto sa rozhodlo túto situáciu zmeniť a do opravy miesta posledného odpočinku svojho slávneho rodáka investovalo 130 tisíc českých korún.

„Praha je ďaleko a pre príbuzných je zložité často dochádzať a o hrobové miesto sa starať. Pepoš, ako sme mu tu všetci hovorili, bol čestným občanom Kunovíc. Zomrel 16 mája 2022, a keď sa k nám konečne 31. októbra 2023 vrátil, mesto po dohode s jeho synom rozhodlo, že hrob dáme do poriadku my,“ povedala Blesku zástupkyňa starostu Martina Kozelková.

Na hrobe rástli ihličňany, ktoré ničili jeho obrubu. Tieto sa mesto rozhodlo nahradiť platňou z červenej žuly, ktorá korešponduje s pomníkom, nový je aj rám, vrátane misy a prostrednej urny. Pribudlo tiež hercovo meno na náhrobku. „Pre mesto je česť, že tu známeho herca máme, že sa vrátil tam, kde vyrastal a prežil časť života. Je s maminkou a tatinkom, ktorý bol veľký mecenáš - podporoval umelcov, napríklad Jožu Úprku,“ dodala Kozelková.

Miestnych však prekvapilo, že sa o obnovu hrobu nepostarala rodina. „Považujem to za dobrý skutok mesta a súhlasím s ním. Miesto bolo zanedbané, hanebné a pritom bol Pepoš pre nás tu tak slávnym rodákom, ktorý do Kunovic rád chodil. Je to teraz taká pekná dominanta cintorína. Ale rovnako si myslím, že je smutné, že sa nepostarala rodina,“ povedal Blesku miestny keramik Libor Moštěk.

