Josef Abrhám (†82) 3 mesiace po smrti: Stále neleží v hrobe… Brzdí to táto žena!

PRAHA - Napriek tomu, že Josef Abrhám (†82) zomrel ešte v polovici mája a jeho telo už bolo spopolnené, legenda svoj pokoj stále nenašla. Urna by totiž mala byť uložená v rodinnom hrobe v Kunoviciach, no ani po 3 mesiacoch nie je. Pochovať ho nakoniec plánujú až na Dušičky... Rozhodla o tom táto žena!

Už po smrti legendárneho českého herca Josefa Abrháma sa zdalo, že rodina si so všetkým dáva načas. Najprv sa hovorilo o tom, že jeho telo je v nemocnici odložené dlhšie, ako je bežné... A ani pohreb neorganizovali nejako rýchlo. Konal sa až 3 týždne po jeho skone. No všetko, ako sa zdá, má svoje dôvody.

Aj dátum poslednej rozlúčky bol vyberaný symbolicky - v ten deň, presne pred rokom, sa totiž herec naposledy videl so svojou Libuškou. Od pohrebu uplynuli ďalšie 3 mesiace... A fanúšikovia si chodia na legendu pospomínať k rodinnému hrobu v Kunoviciach. Urna s Josefom Abrhámom tam však stále nie je uložená.

Ani s pochovaním sa totiž rodina veľmi neponáhla. A opäť na tento akt vybrala špeciálny dátum. O všetkom rozhodla hercova sestra Boca Abrhámová. „Rodičov sme pochovali na Dušičky a bolo by veľmi pekné, keby to tak vyšlo aj s Pepom a potom aj so mnou. To už je ale na mojom synovcovi. Dúfam, že moju vôlu vykoná. Budeme tak zase všetci spolu a so svojimi rodičmi,“ vyhlásila Boca.

Tá zatiaľ rodinnú hrobku zobrala do parády. „Pani Boca sem poslala aj kamenára, aby si obzrel veľkú misu, ktorá potrebuje opravu,“ povedal českému Blesku správca cintorína Květoslav Stránsky s tým, že okolo hrobového miesta boli už odstránené kríky a miesta, kde bola bola hlina, vyzdobili bielymi kamienkami. Na Pamiatku zosnulých tak bude hrob pekne upravený.