Deň po Abrhámovom pohrebe má Libuška narodeniny: Tajomstvo MENA vytesaného na hrobe… Na večnosť nešla ako Šafránková!

PRAHA - Dnes by legendárna Libuše Šafránková oslávila 69 rokov. Keď narodeniny oslavovala pred rokom, ešte netušila, že jej zostávajú posledné 2 dni života. Pochovaná je v rodnej obci Šlapanice pri Brne spolu s rodičmi. A hoci ju verejnosť poznala ako Šafránkovú, na hrobe má iné priezvisko.

Takto pred rokom, presne v deň svojich narodenín, sa Libuše Šafránková chystala do nemocnice na plánovaný zákrok. Ten zrejme súvisel s rakovinou pľúc, ktorá sa jej po 7 rokoch vrátila. No len deň po operácii a dva dni po narodeninách prišla zdrvujúca správa - milovaná Popelka náhle zomrela.

Dnes by oslávila svoje 69. narodeniny a práve včera za ňou po poslednej rozlúčke odišiel na večnosť aj jej manžel Josef Abrhám. No ako sme informovali, odpočívať prekvapivo nebudú spolu na jednom mieste - umelec si, tak ako jeho polovička, želal spočinúť so svojimi rodičmi. Jeden detail však navždy bude pripomínať ich veľkú lásku.

Herečku totiž nepochovali ako Šafránkovú, ale ako Libušu Abrhámovú. Práve toto meno jej syn Josef nechal vytesať na pomník. Fanúšikovia ju takto nepoznali a ona toto priezvisko verejne ani nepoužívala. Napísané ho mala iba v občianskom preukaze a v úradných dokumentoch. Syn však týmto gestom chcel zdôrazniť matkinu veľkú lásku k otcovi.

