TŘI OŘÍŠKY bez Šafránkovej? Veď ona chcela tú rolu ODMIETNUŤ!

PRAHA - Už desiatky rokov si nevieme predstaviť Vianoce bez rozprávky Tři oříšky pro Popelku. A rovnako sa nám zdá nepredstaviteľné, že by hlavnú úlohu nehrala Libuše Šafránková. Lenže takmer k tomu došlo!

Herečka Libuše Šafránková ako 20-ročná stvárnila Popelku, alebo po našom Popolušku, v rozprávke, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou vianočných sviatkov a televízie sa pretekajú, kto si skôr zabezpečí licenciu na jej vysielanie.

Bez skvelého scenára a vynikajúcej filmárskej roboty by úspech určite nemala. Diváci si však najviac spájajú rozprávku s jej hlavnými hrdinami – Libušou Šafránkovou a Pavom Trávničkom. Nikto si nevie predstaviť, že by napríklad hlášku „Povídám ti, pojď nahoru” v lese hovorila princovi nejaká iná "cácorka".

A predsa sa tak skoro stalo. Libuše dostala ponuku, no viazali ju iné pracovné povinnosti v divadle. „Vtedy sme spolu práve skúšali Racka, keď sa mnou Libuška prišla s tým, že dostala ponuku na túto rozprávku, ale že to zrejme nevezme, pretože vie, že už mi prisľúbila účasť v divadle,” prezradil pre Život v Česku herec a režisér Jan Kačer.

Ten sa však zachoval veľmi veľkoryso. „Ja som jej na to povedal, že je taká zvláštna doba a veľa ľudí ani nemôže hrať, takže si myslím, že by tú úlohu vziať mala,” tlmočil svoje vtedajšie slová. A tak môžeme za dnešnú podobu obľúbenej rozprávky do istej miery vďačiť aj Janovi Kačerovi.