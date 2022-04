ROZCHOD Madonny (63) a jej zajačika (28): Pikantné FOTO a... Fíha, to je DRSNÝ ODKAZ!

Nie je žiadnym tajomstvom, že speváčka Madonna má rada zajačikov. Keď teda v roku 2019 vyšlo najavo, že tvorí pár s o 35 rokov mladším tanečníkom Ahlamalikom Williamsom, asi málokoho to zaskočilo. Mladík si výborne rozumel aj so speváčkinými deťmi a vyzeralo to tak, že im to vo vzťahu klape.

Podľa informácií, ktoré v týchto dňoch zverejnil The Sun, je však už tento vzťah minulosťou. Dvojica vraj už od začiatku tohto roka ani spoločne nebýva. „Už nejaký čas to nefunguje. Síce je medzi nimi stále veľa lásky, ale rozhodli sa ísť každý svojou cestou,” uviedol zdroj zo speváčkinho okolia s tým, že vzťahy medzi nimi aj napriek rozchodu zostali dobré.

Príspevky, ktoré však Madonna krátko po prevalení rozchodu zverejnia na svojom Instagrame, tieto tvrdenia príliš nepodporujú. „Karma povedala: Keď niekto vo vašom živote nie je pre vás tým pravým... Boh ho bude neustále používať k tomu, aby vám ubližoval, až kým nebudete dostatočne silný na to, aby ste ho nechali ísť,” znie jeden z príspevkov, ktorý speváčka zverejnila.

Blondínka pridala aj záber svojho zadku v sieťovaných silonkách a tangáčoch. V ruke drží náramok s vulgárnym nápisom "fu*k you", čo v preklade znamená po*eb sa. „Myslím to vážne,” dopísala k tomu Madonna.

Ako zdroj z jej okolia pre The Sun uviedol, speváčka sa snaží s rozchodom vyrovnať sa po svojom. „Vo veľkom sa stretáva s priateľmi a rodinou. Aj pracovne má celkom nabitý program. Pracuje na svojom životopisnom filme, robí novú hudbu,” uviedol. Nuž, nechajme sa prekvapiť, kedy bude pripravená na to, aby začala opäť randiť.