ROZVOD seriálového herca po 23 rokoch: Sexi manželka je tehotná... S INÝM MUŽOM!

... skutočný dôvod je zrejme iný. Steve Burton na svojom Instagrame prezradil, že s manželkou žijú v odlúčení po tom, čo priznala, že čaká dieťa s iným mužom. „Chcel som vám niečo vyjasniť. Sheree a ja sme sa rozišli,“ poznamenal podvedený herec. „Nedávno mi oznámila, že čaká štvrté dieťa. Dieťa nie je moje,“ dodal. „Stále sme rodičia našich troch krásnych detí. V tejto chvíli by sme ocenili súkromie,“ uzavrel.

FOTO: Steve a Sheree majú spolu tri rozkošné ratolesti.

Herec prežíva krušné časy aj v pracovnej oblasti. K rozpadu 23-ročného manželstva došlo pár mesiacov po tom, čo sa ukázalo, že bol vyhodený zo svojej dlhoročnej úlohy Jasona Morgana v seriáli General Hospital. Odmietol totiž splniť ich požiadavku na očkovanie proti COVID-19. Aj to sa vraj podpísalo pod partnerské problémy. „Musel opustiť projekt, ktorý miloval, čo spôsobilo chaos v jeho živote,“ povedal k tomu zdroj z jeho okolia.

Túto rolu začal Steve stvárňovať v roku 1991 a o sedem rokov na to vyhral cenu Daytime Emmy za vynikajúceho herca vo vedľajšej úlohe v dramatickom seriáli. Neskôr seriál opustil v roku 2012 a zakotvil v The Young And the Restless, kde v roku 2017 získal ďalšiu cenu Daytime Emmy. Neskôr oznámil, že sa vráti do General Hospital, kde zostal až do svojho prepustenia v novembri. Burton a Gustin sa vzali v januári 1999 a majú spolu tri deti, 18-ročnú Makenu Grace, 16-ročného Jacka Marshalla a osemročnú Brooklyn Faith.