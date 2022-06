Táto žena ODKOPLA najsexi muža planéty! Chudák... Až vám ho bude ľúto

Hollywoodsky pár Michael B. Jordan a modelka Lori Harvey potvrdili svoj rozchod. Stalo sa tak len pár týždňov potom, ako sa špekulovalo o tom, že Harvey čaká ich prvé dieťa. Dvojica verejne priznala svoj vzťah viac ako rok dozadu. Pre magazín People to potvrdil zdroj z okolia dvojice.

Galéria fotiek (4) Michael B. Jordan a Lori Harvey tvorili krásny pár

Zdroj: profimedia.sk

Zdroje blízke dvojici uvádzajú, že to mala byť práve mladá modelka, ktorá to ukončila. Ďalej tvrdia, že obaja majú po rozchode zlomené srdce. Ako dôvod rozchodu sa spomína skutočnosť, že Jordan bol doslova unesený z myšlienky požiadať Harvey o ruku, ktorá však na to nebola pripravená.

Pri modelke to však nie je až také prekvapujúce. Nie je totiž tajomstvom, že v žiadnom vzťahu nevydrží príliš dlho. Za posledné roky sa po jej boku objavilo niekoľko známych a úspešných mužov, medzi nimi športovci Lewis Hamilton a Memphis Depay alebo rapper Future.

Galéria fotiek (4) Lori Harvey sa na svadbu a dieťa očividne necítila

Zdroj: SITA

Pre Jordana znamenal tento vzťah naozaj veľa. V minulosti nešetril zamilovanými slovami na adresu svojej partnerky: „Konečne som zistil, čo je to láska." Podľa zdrojov z okolia najsexi muža roka 2020 bol tento vzťah pre neho naozaj výnimočný. „Po prvý krát sa vo vzťahu úplne otvoril. Pre Michaela to nie je samozrejmosťou." uviedol zdroj, ktorý napriek všetkému dodal, že spolu zažili veľa dobrého a odensú si z toho vzťahu len to dobré.