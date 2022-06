ROZCHOD obľúbených hercov: Šokujúcu správu TAJILI!

Lauren Graham a Peter Krause sa poznajú už roky. Prvýkrát sa pred kamerami stretli v roku 1995. Iskra medzi nimi však preskočila až v roku 2010, keď spoločne nakrúcali seriál Parenthood. Svoj románik najskôr držali v tajnosti. Nečudo. „Dávali sme na to pozor. Stvárňovali sme v seriáli brata a sestru, takže bolo dôležité, aby nás ľudia v tom čase tak aj vnímali,” uviedla v tom čase herečka.

Galéria fotiek (5) Lauren Graham a Peter Krause

Zdroj: profimedia.sk

Ako najnovšie vyšlo najavo, Graham a Krause sa tiež zaradili medzi páry, ktorých vzťah "pochovala" pandémia. Keď bola herečka v apríli 2021 hosťom v The Ellen DeGeneres Show, hovorila o tom, že ich vzťah prechádza náročnou skúškou. Kvôli nakrúcaniu bola od domu vzdialená zhruba 2 hodiny letu. „Normálne by som prišla na víkend domov. Avšak nemohla som, lebo bol COVID. Takže sme boli od seba oddelení zhruba päť mesiacov, čo sa pred tým nikdy nestalo,” priznala. „Keď som sa potom vrátila domov, bolo to už iné,” dodala.

S dvojicou býval aj hercov 20-ročný syn. A Lauren sa netajila tým, že to vnímala tak, že si na chvíle bez nej akosi odvykli. „Bolo to skôr, akoby oni dvaja boli ženatý pár a ja som tá osoba, ktorá... Stávalo sa napríklad, že mi povedali, že niektoré veci už nerobia tak, ako sme boli zvyknutí,” prezradila tmavovláska s tým, že keď si spoločne nažívali v trojici, tak to bolo fantastické. Päťmesačné odlúčenie však očividne všetko zmenilo... A v týchto dňoch aj vyšlo najavo, že už viac netvoria pár a ani spolu nebývajú.