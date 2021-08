Česká sexica 20 rokov po Kajínkovi: Toto telo má takmer 50? Fú, to sú tvary!

TENERIFE - Pred 20 rokmi predvádzala Alice Bendová divoký sex na kuchynskej linke vo filme Kajínek. No ani dnes nie je na zahodenie. Herečka zverejnila fotografiu v bikinách a tie tvary naozaj stoja za pohľad.

Alice Bendová je okrem Kajínka známa viacerými úlohami, kde uplatnila svoj sexepíl. Vyzliekla sa aj v snímke Báječná léta pod psa. V čase nakrúcania vážila len 49 kíl.

Dnes po takejto váhe už vôbec netúži. „Keby som toľko vážila teraz, tak je zo mňa kostra. Teraz by mi stačilo napríklad tých 60,” povedala pred niekoľkými mesiacmi pre portál Super.cz. Herečka totiž v čase pandémie pribrala a rozmýšľala, že pár kíl by potrebovala zhodiť, aby sa v práci zmestila do kostýmov.

Medzitým sa rozhýbala a chodí behať. Behu sa venuje aj počas aktuálnej dovolenky na Tenerife. Od mora poslala svojim fanúšikom aj pozdrav v bikinách. „Dnes som sa nastavila, vydýchla, vystrčila pozadie (zužuje to stehniská) a nahodila úsmev. Ten telefón som si tam naaranžovala sama, Michal na mňa nemá nervy. No nič, mohol vidieť krásnu modelku v akcii,” napísala k snímke.

Zdroj: Instagram AB

Hoci herečka naznačila, že jej postava nie je dokonalá a pomohla si pózovacími trikmi, jej sledovatelia boli nadšení – či už muži, alebo aj ženy. „Super sexi postava. Všetky palce hore,” napísal istý jaroslav. „Dokonalá,” dodala zas Zdenka. Súhlasíte?