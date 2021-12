Česká herečka pred 10 rokmi: Wau, to je kosť a... Aha, ako vyzerá teraz!

Alice Bendová oslávila v novembri 48 rokov a na sociálnych sieťach nemá problém priznať, že sa na ňu vekom prilepili nejaké kilá. A čo-to pribudlo aj v izolácii počas pandémie.

Aktuálne herečka vyhrabala svoju fotku spred 10 rokov, na ktorej vyzerá... proste ako mega šupa!

Zdroj: Instagram AB

„Jééé, to som ja pred 10 rokmi. No nič, idem si do úst narvať vianočku s maslom a premýšľať nad tým, prečo život prináša toľko zmien,” napísala Alice a pridala hashtagy #change (zmena), #life (život), #body (telo).

V októbri priznala, že by potrebovala zhodiť aspoň 5 kíl. Ale na druhej strane, v žiadnom prípade sa nechcela vrátiť na váhu necelých 50 kíl, ktorú mala v 90. rokoch pri nakrúcaní filmu Báječná léta pod psa.

Alice Bendová vo filme Báječná léta pod psa predošlé nasledujúce

Sledovatelia herečkinho profilu na sieti Instagram vedia, že pred časom začala behať a táto aktivita sa už na nej pekne podpísala. Zmizli nejaké tukové vankúšiky a vytvarovala si postavu. Asi viacerí by povedali, že ani dnes nemusí byť nespokojná. Nie je síce tenká ako pred 10 rokmi, ale na sexepíle nič nestratila.

Zdroj: Instagram AB

Zdroj: Instagram AB