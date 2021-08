Silný odkaz Adely Vinczeovej: FOTO z nemocnice… Vagína nie je hviezdna brána!

Moderátorka sa stala súčasťou projektu, ktorý podporuje preventívne gynekologické prehliadky. Pri tejto príležitosti zverejnila záber z nemocnice, ku ktorému napísala aj silné posolstvo. Jej sa totiž vďaka včasnej diagnóze podarilo zabrániť tomu, aby rakovina prepukla naplno, no iné ženy to šťastie nemali.

Práve prehliadky u gynekológa sú spôsobom, vďaka ktorému možno rakovinu krčka maternice včas zachytiť. „Keby som nechodievala na pravidelné gynekologické prehliadky, bolo by možno všetko inak. Tak, ako som to videla u niektorých dám na oddelení: Od posledného pôrodu som nebola na prehliadke. Veď mám jedného muža. Nemala som žiadne problémy, nič som necítila. Ach, všetko by som už urobila inak, hovorila mi pani vo veku mojej mamy, ktorej na problém prišli už vo veľmi vysokom štádiu,” priblížila moderátorka.

Adela upozorňuje na problematiku preventívnych gynekologických prehliadok Zdroj: Instagram A.V.

„Rakovina krčka maternice dlho nemá žiadne subjektívne prejavy. Preto, ak aj vy na preventívky chodíte, pošlite vašu mamu. Ak nechodíte, lebo sa bojíte, že vám na niečo prídu, bojte sa, keď vám na to prídu neskoro,” hovorí Adela. A akú má radu pre ženy, ktoré sa hanbia ukázať gynekológovi svoje intímne partie? „Verte, videl už asi všetko a práve vaše lono naozaj nie je hviezdnou bránou, o ktorej bude hovoriť kamarátom na pive,” odkazuje Adela všetkým ženám.

