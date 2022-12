Česká herečka (49) plánuje svadbu so zajačikom: To fakt ju požiadal o ruku TAKTO?!

V januári to budú už dva roky, čo sa herečka Alice Bendová zasnúbila. Ako vtedy prezradila, svadbu si predstavuje v lete. A zdá sa, že už ju pomaly aj začína plánovať.

„S Michalom sa vezmeme na Kanárskych, kde máme apartmán. Budeme tam len my dvaja a deti. A oddávajúci, samozrejme,” prezradila pre Expres.cz. Samozrejme, neskôr dopraje rodine a kamarátom oslavnú párty v Česku.

Nepôjde však o nič luxusné. Rovnako ako ani zásnuby s o 13 rokov mladším zajačikom neprebehli nijako honosne. „Videla by som to na nejakú grilovačku u nás doma. My sme s Michalom najradšej doma v župane, tak ma požiadal aj o ruku a tak budeme asi tráviť aj našu rozlúčku so slobodou. Pred televízorom len my dvaja,” vyhlásila herečka.

Nuž, možno sa to niekomu zdá zvláštne, ale podstatné je, ako sa to páči im dvom. Alice rovnako prezradila, že sa nemieni trápiť ani chudnutím do šiat a hoci už raz vydatá bola, pokojne siahne opäť po bielej farbe.