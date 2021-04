Meghan si princa Philipa (†99) uctí v súkromí: Špeciálny ceremoniál v luxuse!

VIDEO: Životný príbeh princa Philipa (†99)

Do Londýna nevycestovala rovno z viacerých dôvodov. Najprv sa hovorilo o tom, že jej to lekári neodporúčajú pre pokročilé štádium tehotenstva, no potom vyšlo najavo, že tehotná Markle chce dať svojmu manželovi priestor, aby si vysporiadal vzťahy s rodinou. Takisto vraj v týchto, pre kráľovskú rodinu ťažkých chvíľach, nechce, aby sa upriamovala pozornosť na ňu.

Meghan Markle si princa uctí prostredníctvom špeciálne zriadeného vysielania pre pozostalých . Zdroj: SITA

Zosnulého Philipa si preto uctí vo svojom luxusnom príbytku v kalifornskom Montecite. Palác už pred niekoľkými dňami poprosil všetkých pozostalých, ktorí sa nemôžu kvôli obmedzenému počtu zúčastniť, aby sa s manželom kráľovnej Alžbety II. rozlúčili v súkromí. Zriadili preto špeciálny live prenos z ceremónie, ktorý môžu sledovať z pohodlia svojich domovov a dať tak princovi svoje posledné zbohom.