Sila hodná kráľovnej: To, čo spravila Alžbeta II. na pohrebe... FOTO Bežná žena by to nedokázala!

Na poslednej rozlúčke so zosnulým vojvodom z Edinburgu sa osobne zúčastnila hŕstka jeho 30-tich najbližších ľudí. Philipova manželka Alžbeta II. musela svojmu smútku v kaplnke čeliť sama, keďže z preventívnych opatrení týkajúcich sa pandémie koronavírusu v jej blízkosti nemohol sedieť nikto iný.

Kým väčšina členov jej rodiny mala po boku niekoho zo svojich najbližších, ona pri sebe nemohla mať nikoho, kto by jej bol v najťažích chvíľach oporou. Na kráľovnú bol preto mimoriadne ťažký pohľad. Pri detailnejších záberoch na livestreame sedela väčšinou so sklonenou hlavou a tvár jej tak zakrýval čierny klobúk.

V momentoch, kedy kedy hlavu zdvihla, sa jej v očiach zračil veľký smútok, no zároveň aj obrovská sila a vyrovnanosť. Pohľad na panovnčku, ktorá svoju bolesť nesie so cťou, vyvolal mimoriadne emócie. Zahraničným médiám neuniklo, že počas jedného momentu si spod oka utrela slzu, no nijak inak nedala najavo svoje veľké utrpenie. Tomu sa povie sila hodná kráľovnej!