Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho (64): Už žiadne bozky s inou ženou!

LOS ANGELES - George Clooney (64) patrí medzi idoly mnohých žien po celom svete. Už pár rokov má však oči len pre svoju milovanú manželku Amal, ktorá je od neho o 17 rokov mladšia. Spolu s manželkou sa nedávno zhodli na tom, že s intímnosťami pred kamerou nadobro skoncuje.
O charizme Georga Clooneyho by sa dalo hovoriť hodiny. Magazín PEOPLE ho za najsexi muža sveta vyhlásil dvakrát - najskôr v roku 1997, potom v roku 2006. Za sebou má vzťahy s viacerými známymi ženami. Spomenúť možno herečky Kelly Preston, Krista Allen, Renée Zellweger a napríklad modelky Lisa Snowdon, či Stacy Keibler.
Jeho srdce si napokon uchmatla krásna právnička Amal Alamuddin, s ktorou sa zosobášili v roku 2014 a majú spolu dvojičky Alexandra a Ellu. Párik sa zhoduje na tom, že ich vzťah je harmonický a spolu sa vôbec nehádajú. „Som nesmierne šťastný, že som stretol túto úžasnú ženu. Mám pocit, ako keby som vyhral jackpot. Nie je deň, kedy by som si nepomyslel, že som ten najšťastnejší muž na svete. Je to skvelé,” uviedol v nedávnom rozhovore slávny herec.
Pre Daily Mail sa Clooney v týchto dňoch vyjadril, že spolu s manželkou došli k zaujímavému rozhodnutiu. A to, že definitívne skoncuje s bozkávacími scénami pred kamerou. „Už keď som prekročil šesťdesiatku, povedal som - stále viem držať krok s mladšími kolegami, ale je jedno, koľko cereálnych tyčiniek zjete, to číslo je fakt,” poznamenal s tým, že už vôbec netúži po úlohách romantických idolov.
