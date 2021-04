ŠOK Princa Philipa nepochovajú: Dočasná hrobka... Čakajú na úmrtie kráľovnej!

LONDÝN - V sobotu v poobedných hodinách Spojené kráľovstvo zahalil smútok. Verejnosť aj rodina sa naposledy rozlúčili so zosnulým Princom Philipom, ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov. Na jeho poslednú cestu ho odprevadila hŕstka jeho 30-tich najbližších...

Posledná rozlúčka sa konala na hrade Windsor, smútoční hostia sa odtiaľ presunuli na zádušnú omšu v kaplnke sv. Juraja. Práve tam sú pochovaní aj ďalší členovia kráľovskej rodiny. Princ Philip je však výnimkou. Teda aspoň nateraz. Jeho telo sa bude zatiaľ nachádzať na úplne inom mieste - a síce v kráľovskej krypte.

Neskôr bude pochovaný v kaplnke sv. Juraja so zvyšnými zosnulými "kráľovskými", tento akt však zatiaľ prebehnúť nemôže. Pre televíziu Markíza to vysvetlila odborníčka na britskú kráľovskú rodinu Katarína Strýčková. „Jeho telo dočasne spočinie v kráľovskej krypte. Finálny odpočinok, ako sa to hovorí, bude až potom, keď zomrie aj jeho manželka - kráľovná Alžbeta II," vysvetlila počas priameho prenosu z poslednej rozlúčky.

Princ Philip bude zatiaľ odpočívať v kráľovskej krypte. Zdroj: Profimedia

Princovo telo presunú do rodinnej hrobky až vtedy, keď zomrie kráľovná Alžbeta II. Zdroj: SITA/Toby Melville/Pool via AP

„Vtedy bude jeho rakva aj s jej rakvou presunutá do časti práve tohto kostola sv. Juraja, kde už odpočívajú už aj Alžbetini rodičia a takisto aj urna s popolom jej sestry Margaret, ktorá si priala byť spopolnená," vysvetlila Katarína Strýčková, prečo je nie je miesto Philipovho odpočinku tým posledným.