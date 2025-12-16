Unikli nové šokujúce zábery zo sídla Epsteina: Poburujúci detail na stole

NEW YORK - Medzi stovkami novozverejnených záberov z majetku Jeffreyho Epsteina sa objavila fotografia, ktorá okamžite spustila vlnu špekulácií. Pozornosť tentoraz nepriťahujú osoby na snímke, ale zarámovaný obraz v pozadí.
Nenápadný detail, ktorý zmenil význam snímky
Séria takmer stovky fotografií, ktoré zverejnili demokrati v Snemovni reprezentantov, priniesla aj záber zo sídla zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina v New Yorku. Na snímke je zachytený Epstein v rozhovore s bývalým poradcom prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Práve tento záber si však vyslúžil mimoriadnu pozornosť verejnosti.
Nie pre dvojicu mužov, ale pre predmet, ktorý sa nachádza priamo na stole. Pod ozdobnou lampou je viditeľný zarámovaný obraz ženy alebo dievčaťa s rozmazanou tvárou, čo okamžite vyvolalo otázky o jeho pôvode a význame, píše Mirror.
Fotografie bez kontextu, špekulácie bez odpovedí
Demokrati ubezpečili, že snímky zverejňujú postupne a s dôrazom na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, ktorých tváre sú zámerne rozostrené. Zábery však boli publikované bez popisov či vysvetlení, čo otvorilo priestor pre dohady a interpretácie.
Podľa dostupných záberov rámovaný obraz zrejme zachytáva blond ženu s dlhými vlasmi ležiacu vo vani, pričom nohy má preložené cez jej okraj. Steve Bannon, ktorý sedí oproti Epsteinovi, v minulosti opakovane odmietol, že by mal vedomosť o jeho trestnej činnosti.
Bez dôkazov o pochybení Bannona
Žiadna zo zverejnených fotografií neposkytuje dôkaz o tom, že by sa Steve Bannon dopustil nezákonného konania. Napriek tomu sa snímka okamžite stala predmetom intenzívneho záujmu na sociálnych sieťach.
Používatelia platformy X začali zverejňovať detailné výrezy fotografie. „Nová snímka Epsteina so Stevom Bannonom. Keď sa pozriete bližšie, na stole je ďalšia fotografia obete obchodovania s ľuďmi,“ napísal jeden z nich. Ďalší reagoval emotívnejšie: „Epstein a Bannon. Ten detail na stole, je mi na zvracanie.“
Sídla plné obrazov a kompromitujúcich predmetov
Predchádzajúce série fotografií ukázali, že Epsteinove nehnuteľnosti boli zaplnené množstvom zarámovaných portrétov žien a dievčat. Vyšetrovatelia navyše našli aj nahé fotografie a portréty Ghislaine Maxwellovej, Epsteinovej dlhoročnej partnerky, ktorá si momentálne odpykáva 20-ročný trest za podiel na nábore mladých žien pre jeho sieť obchodovania s ľuďmi.
Medzi novozverejnenými zábermi sa objavili aj explicitnejšie dôkazy z Epsteinovho domu – vrátane rôznych sexuálnych pomôcok, ako sú viazacie súpravy typu Shibari či predmet označený ako „jawbreaker ballgag“.
Kuriózne predmety aj slávne mená
Pozornosť vzbudil aj predmet označený ako „Trump condom“ – kondóm v červenom obale s portrétom súčasného prezidenta USA a nápisom „I’m HUUUGE!“.
Ďalšie fotografie dokumentujú Epsteinov spoločenský život na vysokej nohe. Na záberoch pózuje po boku osobností ako Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates či Woody Allen. Všetci menovaní opakovane popreli, že by mali vedomosť o Epsteinových zločinoch, pričom žiadna zo snímok nepreukazuje ich nezákonné konanie.
Politický spor o zverejnené zábery
Republikáni obvinili demokratov zo selektívneho výberu fotografií s cieľom vytvoriť zavádzajúci obraz. Hovorca republikánskeho výboru pre dohľad uviedol, že demokrati zverejnili len zlomok z viac než 5-tisíc snímok. Podľa neho ide o politicky motivovaný pokus poškodiť prezidenta Trumpa, ktorý už bol podľa republikánov vyvrátený.
Smrť Epsteina a osud Maxwellovej
Jeffrey Epstein zomrel vo väzení v auguste 2019, len niekoľko týždňov po tom, čo bol zadržaný pre obvinenia zo sexuálneho obchodovania, ktoré vznieslo ministerstvo spravodlivosti počas Trumpovho prvého funkčného obdobia. Ghislaine Maxwellová bola po nedávnych stretnutiach s predstaviteľmi rezortu spravodlivosti tento rok presunutá do miernejšie stráženého zariadenia. Objavili sa aj správy o jej snahách dosiahnuť zmiernenie trestu.