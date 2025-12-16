Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Unikli nové šokujúce zábery zo sídla Epsteina: Poburujúci detail na stole

Tento obrázok zo sídla Epsteina vyvolal najväčší rozruch. Zobraziť galériu (7)
Tento obrázok zo sídla Epsteina vyvolal najväčší rozruch. (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Medzi stovkami novozverejnených záberov z majetku Jeffreyho Epsteina sa objavila fotografia, ktorá okamžite spustila vlnu špekulácií. Pozornosť tentoraz nepriťahujú osoby na snímke, ale zarámovaný obraz v pozadí.

Nenápadný detail, ktorý zmenil význam snímky

Séria takmer stovky fotografií, ktoré zverejnili demokrati v Snemovni reprezentantov, priniesla aj záber zo sídla zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina v New Yorku. Na snímke je zachytený Epstein v rozhovore s bývalým poradcom prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom. Práve tento záber si však vyslúžil mimoriadnu pozornosť verejnosti.

Nie pre dvojicu mužov, ale pre predmet, ktorý sa nachádza priamo na stole. Pod ozdobnou lampou je viditeľný zarámovaný obraz ženy alebo dievčaťa s rozmazanou tvárou, čo okamžite vyvolalo otázky o jeho pôvode a význame, píše Mirror.

Fotografie bez kontextu, špekulácie bez odpovedí

Demokrati ubezpečili, že snímky zverejňujú postupne a s dôrazom na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, ktorých tváre sú zámerne rozostrené. Zábery však boli publikované bez popisov či vysvetlení, čo otvorilo priestor pre dohady a interpretácie.

Podľa dostupných záberov rámovaný obraz zrejme zachytáva blond ženu s dlhými vlasmi ležiacu vo vani, pričom nohy má preložené cez jej okraj. Steve Bannon, ktorý sedí oproti Epsteinovi, v minulosti opakovane odmietol, že by mal vedomosť o jeho trestnej činnosti.

Neznáma žena leží vo vani.
Zobraziť galériu (7)
Neznáma žena leží vo vani.  (Zdroj: profimediia.sk)

Bez dôkazov o pochybení Bannona

Žiadna zo zverejnených fotografií neposkytuje dôkaz o tom, že by sa Steve Bannon dopustil nezákonného konania. Napriek tomu sa snímka okamžite stala predmetom intenzívneho záujmu na sociálnych sieťach.

Používatelia platformy X začali zverejňovať detailné výrezy fotografie. „Nová snímka Epsteina so Stevom Bannonom. Keď sa pozriete bližšie, na stole je ďalšia fotografia obete obchodovania s ľuďmi,“ napísal jeden z nich. Ďalší reagoval emotívnejšie: „Epstein a Bannon. Ten detail na stole, je mi na zvracanie.“

Sídla plné obrazov a kompromitujúcich predmetov

Predchádzajúce série fotografií ukázali, že Epsteinove nehnuteľnosti boli zaplnené množstvom zarámovaných portrétov žien a dievčat. Vyšetrovatelia navyše našli aj nahé fotografie a portréty Ghislaine Maxwellovej, Epsteinovej dlhoročnej partnerky, ktorá si momentálne odpykáva 20-ročný trest za podiel na nábore mladých žien pre jeho sieť obchodovania s ľuďmi.

Unikli nové šokujúce zábery
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: profimedia.sk)

Medzi novozverejnenými zábermi sa objavili aj explicitnejšie dôkazy z Epsteinovho domu – vrátane rôznych sexuálnych pomôcok, ako sú viazacie súpravy typu Shibari či predmet označený ako „jawbreaker ballgag“.

Unikli nové šokujúce zábery
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: profimedia.sk)

Kuriózne predmety aj slávne mená

Pozornosť vzbudil aj predmet označený ako „Trump condom“ – kondóm v červenom obale s portrétom súčasného prezidenta USA a nápisom „I’m HUUUGE!“.

Unikli nové šokujúce zábery
Zobraziť galériu (7)
 (Zdroj: profimediia.sk)

Ďalšie fotografie dokumentujú Epsteinov spoločenský život na vysokej nohe. Na záberoch pózuje po boku osobností ako Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates či Woody Allen. Všetci menovaní opakovane popreli, že by mali vedomosť o Epsteinových zločinoch, pričom žiadna zo snímok nepreukazuje ich nezákonné konanie.

Bill Clinton a Jeffrey Epstein na spoločnej fotografii.
Zobraziť galériu (7)
Bill Clinton a Jeffrey Epstein na spoločnej fotografii.  (Zdroj: profimedia.sk)

Politický spor o zverejnené zábery

Republikáni obvinili demokratov zo selektívneho výberu fotografií s cieľom vytvoriť zavádzajúci obraz. Hovorca republikánskeho výboru pre dohľad uviedol, že demokrati zverejnili len zlomok z viac než 5-tisíc snímok. Podľa neho ide o politicky motivovaný pokus poškodiť prezidenta Trumpa, ktorý už bol podľa republikánov vyvrátený.

Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová
Zobraziť galériu (7)
Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová  (Zdroj: X)

Smrť Epsteina a osud Maxwellovej

Jeffrey Epstein zomrel vo väzení v auguste 2019, len niekoľko týždňov po tom, čo bol zadržaný pre obvinenia zo sexuálneho obchodovania, ktoré vznieslo ministerstvo spravodlivosti počas Trumpovho prvého funkčného obdobia. Ghislaine Maxwellová bola po nedávnych stretnutiach s predstaviteľmi rezortu spravodlivosti tento rok presunutá do miernejšie stráženého zariadenia. Objavili sa aj správy o jej snahách dosiahnuť zmiernenie trestu.

Viac o téme: Jeffrey EpsteinNové záberyGhislaine MaxwellováSídlo New York
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Nové fotografie z pozostalosti
Nové fotografie z pozostalosti Epsteina: Objavili sa zábery Trumpa aj exprezidenta Clintona
Zahraničné
Jeffrey Epstein a princezná
Šokujúce odhalenie: Škandál zasiahol už aj Švédsko, princezná sa stretávala s Epsteinom!
Zahraničné
Ilustračné foto
Sudca povolil zverejnenie utajených prepisov veľkej poroty v Epsteinovej kauze
Zahraničné
Kongresmani zverejnili desivé zábery
Pohľad na Epsteinov ostrov: Kongresmani zverejnili znepokojivé fotky! TU zneužíval maloleté dievčatá
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Prominenti
Protestné zhromaždenie opozičných strán na Námestí slobody v Bratislave
Protestné zhromaždenie opozičných strán na Námestí slobody v Bratislave
Správy
Taraba o tom, že SR nevníma ako dostatočné ústupky pri mechanizme ETS 2
Taraba o tom, že SR nevníma ako dostatočné ústupky pri mechanizme ETS 2
Správy

Domáce správy

Čo sa mení v
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
FOTO Nový český minister zbúral
Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!
Domáce
Prelomový zákrok v Detskom kardiocentre: Ďalším pacientom implantovali samoexpandovateľnú pľúcnu chlopňu
Prelomový zákrok v Detskom kardiocentre: Ďalším pacientom implantovali samoexpandovateľnú pľúcnu chlopňu
Bratislava

Zahraničné

Čína prvýkrát otestovala obrie
Čína prvýkrát otestovala obrie bezpilotné lietadlo Jiutian: Má slúžiť na vypúšťanie desiatok dronov
Zahraničné
Litva zadržala 21 ľudí
Litva zadržala 21 ľudí napojených na pašovanie cigariet z Bieloruska pomocou meteorologických balónov
Zahraničné
Donald Trump
Trump láme rekordy: Tento rok podpísal viac výkonných nariadení než počas celého prvého mandátu
Zahraničné
Tento obrázok zo sídla
Unikli nové šokujúce zábery zo sídla Epsteina: Poburujúci detail na stole
Zahraničné

Prominenti

Zdravotné problémy Puškárovej otca:
Zdravotné problémy Puškárovej otca: OPERÁCIA!
Domáci prominenti
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho
Rázne rozhodnutie Georga Clooneyho (64): Už žiadne bozky s inou ženou!
Zahraniční prominenti
Erika Judínyová so Števom
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Domáci prominenti
Ďalšia zbytočná smrť mladého
Ďalšia zbytočná smrť mladého hudobníka (†27): Tragická NEHODA... Samuel zomrel na mieste!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Brušné svaly má lepšie
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Zaujímavosti
To, ako často chodíte
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti
Zahmlené sklá trápia tisíce
Zahmlené sklá trápia tisíce vodičov: Autodetailer odhalil svoj TAJNÝ trik! Zabudnite na klímu aj drahé prípravky
Zaujímavosti

Dobré správy

Čo sa mení v
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Učte sa spolu s
Rodičia majú jasno: Toto je hračka, ktorú dajú deťom miesto tabletu!
Domáce
Jedna chyba za volantom
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk

Ekonomika

Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne
365.bank predlžuje jesennú akciu hypoték – úrok už od 3,25 % ročne

Varenie a recepty

Mocca ovály s kávovým zrnkom
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Shiffrinová verzus zvyšok sveta: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Courcheveli
Shiffrinová verzus zvyšok sveta: Online prenos z 2. kola slalomu žien v Courcheveli
Lyžovanie
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Vladimír Růžička sa vracia na známu adresu: Bývalý reprezentačný kouč je späť v Slovane
Česko
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
NHL
Levice to dokázali! Slovenský šampión zaknihoval v Lige majstrov neskutočný úspech
Levice to dokázali! Slovenský šampión zaknihoval v Lige majstrov neskutočný úspech
Tipos SBL

Auto-moto

Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUVI: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava

Kariéra a motivácia

Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom

Technológie

Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Armádne technológie
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Veda a výskum
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie

Bývanie

Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať

Pre kutilov

Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým? Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tento obrázok zo sídla
Zahraničné
Unikli nové šokujúce zábery zo sídla Epsteina: Poburujúci detail na stole
V Bratislave a ďalších
Domáce
V Bratislave a ďalších mestách na Slovensku sa konajú protesty proti krokom vlády: Opozícia vyšla do ulíc
Nový český minister zbúral
Domáce
Nový český minister zbúral internet hneď po nástupe: Cap záhradníkom? Klimatická kríza vraj skončila!
Ruskí vojaci pália na
Zahraničné
Expert to potvrdil: Rusko už nemá veľa času! Vojnu môže financovať len TAKÝTO čas

Ďalšie zo Zoznamu