Známa kráska je bikinová bohyňa: Sexi zo všetkých strán!

Dánska modelka Nina Agdal je už pár rokov tvárou plavkového magazínu Sports Illustrated a na konte má niekoľko úspešných spoluprác a pózovala aj na stránkach viacerých prestížnych magazínov. Do povedomia verejnosti sa dostala aj románikom so slávnym hercom Leonardom DiCapriom, či vzťahom so synom modelky Christie Brinkley - Jackom.

Nečudo, že atraktívna blondínka ich zaujala. Okrem prirodzene peknej tváričky sa totiž môže pochváliť priam božským telom. Ani gram tuku navyše, žiadna celulitída, len dokonalé krivky, na ktorých Nina pravidelne pracuje.

Aj v uplynulých dňoch zverejnila na sociálnej sieti Instagram pár záberov v bikinách. „Si úžasná! Dokonalá zo všetkých strán, ” znie jeden z mnohých ospevných komentárov. „Si pre mňa veľkou inšpiráciou,” reagovala istá fanúšička, ktorej modelka podobne, ako iným followerom dáva svoje rady a tipy.

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram

Zdroj: Instagram