Promi synáčik vykračoval po boku milenky ako páv: Bodaj by nie, keď je taká krásna!

Jack Brinkley-Cook a Nina Agdal

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Všetci mu ju môžu závidieť! Jack Brinkley-Cook (23) je synom podnikateľa Richarda Taubmana a bývalej modelky Christie Brinkley. Tejto profesii sa venuje aj jeho láska Nina Agdal (26). Zaľúbenci si v uplynulých dňoch vyšli do spoločnosti a pri pohľade na sympatického mladíka musí byť každému jasné, že je pyšný na to, akú sexicu sa mu podarilo zbaliť.