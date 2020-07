Šokujúce tajomstvo slávneho páru: Chceli zabiť svoju dcérku!

Vo viacerých médiách sa dnes spomína príhovor Kanyeho Westa, ktorý bol poriadne chaotický a nezaobišiel sa bez sĺz a jeho hlasného vzlykania. Témami prejavu boli totiž otroctvo a potraty. Raper v súvislosti s tým prezradil aj niečo, čo malo zrejme navždy zostať tajomstvom Karadashianovského klanu.

Kanye West chce byť prezidentom. Pri tej príležitosti mal prejav o otroctve a potratoch. Zdroj: Instagram

West šokoval tvrdením, že keď jeho partnerka v roku 2013 otehotnela, zvažovali, že sa plodu zbavia. Ak poznamenal, Kim už aj držala v ruke potratovú pilulku. Podľa raperových slov však zasiahla ruka Božia. „Bol som v Paríži, v našom apartmáne a pred sebou som mal, laptop, kde som pracoval na svojich víziach Obrazovka zrazu zostala čiernobiela. Boh povedal, že ak ja sku*vím jeho víziu, tak on sku*ví tú moju. Zavolal som svojej žene a povedali sme si, že si to dieťa necháme,” poznamenal Kanye. Ten má s manželkou Kim Kardashian nielen spomínanú dcérku North, ale aj syna Sainta a náhradná matka im vynosila aj dcérku Chicago a syna menom Psalm.

Kanye neskôr priznal, že nebyť odhodlania jeho mamy, ani on by dnes nežil. Jeho otec ju totiž nútil ísť na potrat. „Zachránila mi život. Nebol by žiaden Kanye West, pretože môj otec bol veľmi zaneprázdnený prácou,” povedal so slzami v očiach raper, ktorému cez vzlyky nebolo príliš rozumieť. „Takmer som zabil svoju dcéru,” kričal kandidát na prezidenta, ktorého sa ľudia snažili upokojiť.

Kanye West sa počas prejavu rozplakal a hlasno vzlykal. Zdroj: youtube.com

Kanye dodal, že by mal pochopenie, keby sa s ním chcela Kim po tomto odhalení rozviesť. Ako uvádzajú zahraničné médiá, tmavovláska bola šokovaná z toho, že to prezradil. Ona i celá Kardashianovská rodina sa zároveň obáva o raperov duševný stav. Nie je totiž tajomstvom, že Kanye West trpí bipolárnou poruchou.

Kanye West a Kim Kardashian majú spolu štyri ratolesti. Zdroj: Instagram