Kardashianka oslávila 40: Dar od muža NIČ neprekoná! TOTO vyrazí dych každému

LOS ANGELES - Obrovské prekvapenie! Kim Kardashian oslávila v uplynulých dňoch 40. narodeniny. Jej nemenej slávne sestry, brat a mama ju "uniesli" na luxusnú dovolenku do exotiky, kde to patrične oslávili. Nepochybne najviac jej však darčekom vyrazil dych jej manžel Kanye Westa (43).

Dal si naozaj záležať! Kanye West nedávno poriadne potrápil svoju slávnu ženu Kim Kardashian. Keď sa v lete rozhodol kandidovať za prezidenta USA, počas svojich prejavov napríklad prezradil, že plánovali zabiť svoju dcérku.Avšak pri pohľade na prekvapenie, ktoré si pre ňu najnovšie pripravil, niet pochýb, že všetky podobné škandály su mu odpustené.

Kanye totiž svojej milej daroval hologram jej mŕtvého otca Roba Kardashiana. „Špeciálne prekvapenien z neba. Bolo to také realistické a my sme si to pozerali znova a znova. Naplnené množstvom sĺz a emócií. Nedokážem ani opísať, čo to pre mňa, moje sestry, brata, mamu a blízkych priateľov znamená,” napísala na Instagrame oslávenkyňa, ktorá sa o špeciálny dar podelila aj s celým svetom.

Nadšené reakcie fanúšikov nemajú konca-kraja. Vy čo hovoríte na takýto špeciálny darček?