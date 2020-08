Šokujúca premena u Kardashianok: Kedysi dlhá hriva, dnes... Preboha, holá hlava!

Kourtney Kardashian a záletník Scott Disick mali turbulentný vzťah, o čom sa viackrát mohli presvedčiť aj diváci šou Keeping Up With the Kardashians. Dvojica tvorila pár s prestávkami v období rokov 2006 až 2015. Spolu majú tri ratolesti - syna Masona (10), dcéru Penelope (8) a najmladšieho, 5-ročného syna menom Reign.

Aj keď mnohé celebrity svoje ratolesti pred svetom skrývajú a chránia ich pred medializáciou, u Kardashianiek to funguje úplne opačne. Výnimkou nie je ani Kourtney, ktorá fotky svojich krpcov bežne zverejňuje na instagrame.

Aktuálne vyvolala poriadny rozruch, keď followerom oznámila, že jej syn Reign má nový účes. Ako v súvislosti s tým vyšlo najavo, chlapčekove vlasy neboli strihané od jeho narodenia. Nosil teda dlhú hrivu, ktorá je však už minulosťou. Ako kaderník Jason Schneidman, ktorý ho strihal, prezradil, on sám chcel mať vlasy vystrihané celkom nakrátko.

Pod chlapcovou fotkou sa hromadia samé pozitívne ohlasy. Rozplýva sa nad ním aj manželka Justina Biebera - Hailey, podľa ktorej je teraz Reign úplne rozkošný. Ako túto premenu hodnotíte vy?

Syn Kourtney Kardashian mal kedysi takéto dlhé vlasy. Zdroj: Instagram

Kaderník vyskúšal chlapcovi aj takýto účes. Zdroj: Instagram

Syn Kourtney Kardashian podstúpil radikálnu zmenu účesu. Zdroj: Instagram