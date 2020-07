Tehotná speváčka na pláži: Guľaté bruško a bradavky v pozore!

Speváčka Katy Perry nedávno priznala, že keď sa s ňou Orlando Bloom pred troma rokmi rozišiel a nedarilo sa jej v kariére, tak bola na dne. Dokonca uvažovala nad samovraždou. Našťastie, aktuálne prežíva oveľa priaznivejšie obdobie.

S fešným hercom je blondínka zasnúbená a už v blízkej dobe sa m narodí spoločné dieťatko. Orlando už má 9-ročného syna Flynna s exmanželkou modelkou Mirandou Kerr. Speváčka by mu mala porodiť dievčatko.

V médiách sa nedávno objavili informácie, že prominentný pár už má pre dievčatko vybratú rovnako hviezdnu krstnú mamu. A to herečku Jennifer Aniston. „Keď ju o to požiadali bola veľmi dojatá a neubránila sa slzám,” uviedol pre The Sun zdroj z okolia dvojice.

Mnohé celebrity si užívajú tehotenstvo v súkromí. To však nebol blondínkin prípad. Katy dokonca v jednom z klipov predviedla svoje nahé telo.

V týchto dňoch ju paparazzi nafotili počas oddychu na pláži. Katy mala na sebe fialové plavky, ktoré jej obopínali bruško. Ako vidno, zväčšili sa jej i prsia.