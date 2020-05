Najodvážnejšie zábery slávnej speváčky: Tehotná a celkom NAHÁ!

Z Katy Perry a Orlanda Blooma budú už čoskoro rodičia malej princezničky. Speváčka má za sebou nevydarené manželstvo s hudobníkom Russellom Brandom. Herec bol ženatý s modelkou Mirandou Kerr, s ktorou má 9-ročného syna Flynna. Katy a Orlando tvoria pár od roku 2016. Minulý rok sa zasnúbili a tento rok sa mala konať svadba. Koronavírus však ich plány zmaril.

Popri čakaní na narodenie dcérky stíha byť speváčka aj pracovne aktívna. V uplynulých hodinách zverejnila klip ku skladbe s názvom Daisies, v ktorom hrdo predvádza svoje tehotenské bruško. Zaujímavé je, že pred kamerami sa dokonca predviedla v Evinom rúchu.

„Napísala som túto pieseň pár mesiacov dozadu. Má mi pripomínať, aby som zostala verná smeru, aký som si určila, bez ohľadu na to, čo si myslia ostatní. Vzhľadom na to, čo momentálne prežíva celý svet, nadobudla pre mňa aj iný rozmer. Každý z nás má svoj vlastný príbeh, silu i odolnosť,” uviedla na margo svojej novinky Katy, ktorej to s tehotenským bruškom mimoriadne pristane.

