Mamina (73) zo seriálu Krok za krokom šokuje: Stres z pandémie záhaňa SEXOM... Mužovi (83) pichá TOTO!

PALM SPRINGS - Viacerí nám dajú za pravdu, že karanténa je skúškou mnohých vzťahov. Suzanne Somers, ktorú preslávil seriál Krok za krokom sa preto svetu rozhodla dať pár tipov na to, ako okoreniť manželský život. Pri slovách 73-ročnej herečky sa však asi mnohí budú červenať.

Neprestáva šokovať! Suzanne Somers patrí medzi ženy, ktoré sa s pribúdajúcom vekom nemienia obmedzovať. Do spoločnosti chodieva vo výstredných outfitoch, samozrejmosťou je pre ňu výrazný mejkap, na instagrame sa pokojne pretŕča bez šiat a netají sa túžbou pózovať pre pánsky magazín.

Mnohí sú prekvapení aj tým, ako herečka otvorene hovorí o svojom intímnom živote. Aktuálne prezradila pár pikantných detailov, keď svojim priaznivcom dávala tipy, ako prekonať stres a strach z pandémie COVID-19. Jej receptom sú milostné radovánky a denná hodinka strávená popíjaním kotailov.

„Manželovi každý utorok pichnem testosterónové injekcie a streda je potom veľmi dobrým dňom. Moje priateľky sa pýtajú, či máme sex dvakrát denne. Je to rôzne. Niekedy je to raz do dňa, inokedy máme náladu aj neskôr. Veď, čo budeme robiť počas pandémie?” reagovala na margo toho Suzanne.

Ako tiež dodala, pravidelný sex je pre ňu a jej 83-ročného manžela, bývalého producenta, Alana samozrejmosťou. Nevzdali sa ho dokonca ani v čase, keď mala herečka po operácii fraktúry bedrového kĺbu. „Nebola to príliš fotogenická poloha, ale našli sme si svoj spôsob,” povedala k tomu slávna blondínka.

Suzanne Somers a jej manžel nemajú problém rozprávať o svojom intímnom živote. Zdroj: Instagram

Suzanne Somers s manželom. Zdroj: Instagram