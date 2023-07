Zdrvujúca správa! Krásna Carol zo seriálu Krok za krokom má RAKOVINU

Suzanne Somers má aj po rokoch rovnaký úsmev.

LOS ANGELES - Prežíva náročné chvíle! Herečka Suzanne Somers (76) sa do sŕdc mnohých vryla ako predstaviteľka krásnej maminy v seriáli Krok za krokom, ktorý sa teší mimoriadnej obľube aj v našich končinách. Herečka sa aj v zrelom veku udržiava v skvelej kondícii a na jej tvári hádam nikdy nechýba úsmev. Aktuálne však jej manžel oznámil fanúšikom veľmi smutnú správu. A to, že slávna blondínka opäť raz zvádza boj so zákernou rakovinou.